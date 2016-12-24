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Едем на чемпионат мира по биатлону! День всех влюбленных в Вене!

Sport.ua и Travelmaker.com.ua организовывают очередную большую поездку по Европе!

  • 24.12.2016 16:50
  • 2339 просмотров
  • 11 комментария
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Едем на чемпионат мира по биатлону! День всех влюбленных в Вене!

Биатлонный сезон только стартовал, а наши мысли уже о чемпионате мира! В этом сезоне главный старт пройдет в австрийском Хохфильцене.

Высоко-высоко в горах… Ой, это не из этой оперы. В общем, Sport.ua и клуб любителей путешествий Travelmaker.com.ua приглашает вас посетить чемпионат мира по биатлону, а при желании провести День всех влюбленных в романтической Вене!

Самое главное, наши авиатуры – по цене автобусных :)

Программа тура (основная) – Мюнхен + биатлон

7-9 февраля. Из аэропорта «Жуляны» берем курс на Мюнхен! Столицу Баварии нельзя просто так посетить проездом. Можно посетить легендарные пивоварни, завод BMW или просто прогуляться по площади Мариенплац, любуясь ратушей, со стаканчиком глинтвейна.

9 февраля. День старта чемпионата мира по биатлону! В 14:45 у нас смешанная эстафета. Перед этим мы перебазируемся из Мюнхена в один из австрийских городков.

9-12 февраля будем наслаждаться биатлоном. В программе первых дней чемпионата мира – микст, спринты и гонки преследования.

13 февраля мы еще раз вернемся в Мюнхен, откуда 14-го отправимся в Украину.

Программа тура (дополнительная) – День влюбленных в Вене + Братислава

Прогуляться по заснеженной Вене с чашечкой ароматного кофе, зайти в оперу, а затем подкрепиться штруделем – что еще нужно для счастья?

Берите своих возлюбленных, друзей или просто себя – и айда с нами в Вену!

14 февраля. С утра у нас авиаперелет из Киева в аэропорт Братиславы, откуда прямой автобус доставит нас в столицу Австрии. Завтракаем и заселяемся в уютный отельчик в центре города.

14-17 февраля. Целиком и полностью пропитываемся атмосферой сказочной Вены, которая хранит в себе истории веков. Не нам рассказывать, что вам делать, сами все поймете :)

17 февраля. На денек заедем в не менее интересную Братиславу, которая славится своим старым городом, кухней и низкими ценами! Ночуем и…

18 февраля улетаем из Братиславы в Киев.

Стоимость тура:

Мюнхен + биатлон: 650 евро (в стоимость включены авиаперелет Киев – Меммингем – Киев, проживание 3 ночи в Мюнхене, 3 ночи в Австрии).
Дополнительно оплачивается: трансфер из/в аэропорт, транспортные расходы, питание, билеты на гонку (от 67 евро за три дня)

Вена + Братислава: 300 евро (в стоимость включены авиаперелет Киев – Братислава – Киев, проживание 3 ночи в Вене, 1 ночь в Братиславе).
Дополнительно оплачивается: трансфер из/в аэропорт, транспортные расходы, питание.

Помогаем с оформлением визы.

Запись на тур и дополнительные вопросы – travel@sport.ua

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sonnenaufgang
      Sonnenaufgang, 09.12.2016 07:27
    0
    Учите английский язык, его знают все в Европе, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами, а со своим русским языком седите дома. За границей он вам не поможет.
    Ссылка
    solova63
      solova63, 13.12.2016 17:33
    +4
    Sonnenaufgang, 09.12.2016 07:27
    Учите английский язык, его знают все в Европе, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами, а со своим русским языком седите дома. За границей он вам не поможет.
    правильно писать "сИдите", а не сЕдите, раз уж речь зашла о русском языке...
    Ссылка
    Сету Бал
      Сету Бал, 13.12.2016 20:06
    0
    Комментарий свернут. Показать
    с 1 февраля безвиз - класс, нужно всего то жалких 40 000 грн и вперед, покорять Европу
    Ссылка
    Гера Либерман
      Гера Либерман, 13.12.2016 23:43
    0
    Романтика
    Ссылка
    solova63
      solova63, 15.12.2016 16:39
    -1
    Сету Бал, 13.12.2016 20:06
    с 1 февраля безвиз - класс, нужно всего то жалких 40 000 грн и вперед, покорять Европу
    Не до буя ли ты насчитал-40000?
    Ссылка
    vovaz1991
      vovaz1991, 15.12.2016 16:49
    +1
    Sonnenaufgang, 09.12.2016 07:27
    Учите английский язык, его знают все в Европе, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами, а со своим русским языком седите дома. За границей он вам не поможет.
    В Барселоні наприклад, багато водів маршруток не знають англійську. Хоча і туристичне місто і водії напряму контактують з туристами...
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 15.12.2016 17:22
    +2
    Sonnenaufgang, 09.12.2016 07:27
    Учите английский язык, его знают все в Европе, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами, а со своим русским языком седите дома. За границей он вам не поможет.
    Ты не прав, в Европе английский особо и не знают. В Италии, например, в Венеции, фиг у кого что спросишь на английском, никто ничего не понимает)Простому народу инглиш как-то пофиг в Европе. В сфере обслуживания, знаю, а обычные итальянцы, испанцы, французы как бы не особо и шарят по английски.
    Ссылка
    Sonnenaufgang
      Sonnenaufgang, 15.12.2016 18:48
    0
    Так никто не запрещает изучать итальянский, испанский, французский языки. Но нас не приглашают на биатлон в Испанию, а приглашают в Австрию, Германию и Словакию, а там почти все знают английский. Если кто-то считает, что этого не достаточно, придётся учить и немецкий язык.
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 18.12.2016 16:29
    0
    Скандинави всі знають англійську, в іспанії і італії з цим проблеми, та і в франції ненабагато краща ситуація
    Ссылка
    El Gato
      El Gato, 18.12.2016 16:41
    +3
    solova63, 15.12.2016 16:39
    Сету Бал, 13.12.2016 20:06
    с 1 февраля безвиз - класс, нужно всего то жалких 40 000 грн и вперед, покорять Европу
    Не до буя ли ты насчитал-40000?
    650 + 300 + 67 за билет + 10 дней питатся еще около 300 евро (30 евро в день это немного) + все трансферы и транспортные расходы - ну 1500 евро выйдет, не менее, множим на 29 и выйдет 43 500, так что считай бую
    Ссылка
    Оладик_ЙА
      Оладик_ЙА, 23.12.2016 16:22
    -1
    El Gato, 18.12.2016 16:41
    solova63, 15.12.2016 16:39
    Сету Бал, 13.12.2016 20:06 с 1 февраля безвиз - класс, нужно всего то жалких 40 000 грн и вперед, покорять Европу Не до буя ли ты насчитал-40000?
    650 + 300 + 67 за билет + 10 дней питатся еще около 300 евро (30 евро в день это немного) + все трансферы и транспортные расходы - ну 1500 евро выйдет, не менее, множим на 29 и выйдет 43 500, так что считай бую
    так никто не заставляет сразу 2 тура брать) никто же не мешает выбрать Братиславу да и уложился в 15000
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