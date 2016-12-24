Едем на чемпионат мира по биатлону! День всех влюбленных в Вене!

Биатлонный сезон только стартовал, а наши мысли уже о чемпионате мира! В этом сезоне главный старт пройдет в австрийском Хохфильцене.

Высоко-высоко в горах… Ой, это не из этой оперы. В общем, Sport.ua и клуб любителей путешествий Travelmaker.com.ua приглашает вас посетить чемпионат мира по биатлону, а при желании провести День всех влюбленных в романтической Вене!

Самое главное, наши авиатуры – по цене автобусных :)

Программа тура (основная) – Мюнхен + биатлон

7-9 февраля. Из аэропорта «Жуляны» берем курс на Мюнхен! Столицу Баварии нельзя просто так посетить проездом. Можно посетить легендарные пивоварни, завод BMW или просто прогуляться по площади Мариенплац, любуясь ратушей, со стаканчиком глинтвейна.

9 февраля. День старта чемпионата мира по биатлону! В 14:45 у нас смешанная эстафета. Перед этим мы перебазируемся из Мюнхена в один из австрийских городков.

9-12 февраля будем наслаждаться биатлоном. В программе первых дней чемпионата мира – микст, спринты и гонки преследования.

13 февраля мы еще раз вернемся в Мюнхен, откуда 14-го отправимся в Украину.

Программа тура (дополнительная) – День влюбленных в Вене + Братислава

Прогуляться по заснеженной Вене с чашечкой ароматного кофе, зайти в оперу, а затем подкрепиться штруделем – что еще нужно для счастья?

Берите своих возлюбленных, друзей или просто себя – и айда с нами в Вену!

14 февраля. С утра у нас авиаперелет из Киева в аэропорт Братиславы, откуда прямой автобус доставит нас в столицу Австрии. Завтракаем и заселяемся в уютный отельчик в центре города.

14-17 февраля. Целиком и полностью пропитываемся атмосферой сказочной Вены, которая хранит в себе истории веков. Не нам рассказывать, что вам делать, сами все поймете :)

17 февраля. На денек заедем в не менее интересную Братиславу, которая славится своим старым городом, кухней и низкими ценами! Ночуем и…

18 февраля улетаем из Братиславы в Киев.

Стоимость тура:

Мюнхен + биатлон: 650 евро (в стоимость включены авиаперелет Киев – Меммингем – Киев, проживание 3 ночи в Мюнхене, 3 ночи в Австрии).

Дополнительно оплачивается: трансфер из/в аэропорт, транспортные расходы, питание, билеты на гонку (от 67 евро за три дня)

Вена + Братислава: 300 евро (в стоимость включены авиаперелет Киев – Братислава – Киев, проживание 3 ночи в Вене, 1 ночь в Братиславе).

Дополнительно оплачивается: трансфер из/в аэропорт, транспортные расходы, питание.

Помогаем с оформлением визы.

Запись на тур и дополнительные вопросы – travel@sport.ua

Источник — Sport.ua

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