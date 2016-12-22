Сборная Чехии отказалась ехать на этап Кубка мира в Тюмень

Сборная Чехии по биатлону не поедет на этап Кубка мира в Тюмени. Об этом заявил президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.
По словам Хамза, на соревнования в Россию, скорее всего, не поедут и спортсмены из Франции. Совсем недавно Мартен Фуркад жестко критиковал российских спортсменов, которые употребляли допинг.
Кроме того, к бойкоту присоединиться сборная Великобритании и одна из сильнейших команд — Норвегия.
Источник — Медуза
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Уже отказались Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада, США, Украина, Чехия, Франция, Словения.
Также готовы поддержать решение - Германия, Словакия, Япония.
Сегодня в 18-00 всю сборную России могут ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ.
Там ожидается ПОЛНАЯ №ОПА!!!
сборная "соссии"-1(смешанная эстафета)-первый этап-"бледная моль"
-2 этап-"дыма айфон"
-3-этап-"валька-стакан"
-4-этап-"сын юриста"(все равно баба)
А Украина как всегда поедет? Мы как и с санкциями))))
Нет, не поедет.Уже отказались Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада, США, Украина, Чехия, Франция, Словения.Также готовы поддержать решение - Германия, Словакия, Япония.Сегодня в 18-00 всю сборную России могут ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ. Там ожидается ПОЛНАЯ №ОПА!!!
А Украина как всегда поедет? Мы как и с санкциями))))
Нет, не поедет.Уже отказались Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада, США, Украина, Чехия, Франция, Словения.Также готовы поддержать решение - Германия, Словакия, Япония.Сегодня в 18-00 всю сборную России могут ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ. Там ожидается ПОЛНАЯ №ОПА!!!
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Про Украину инфа откель?
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