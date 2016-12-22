Сборная Чехии отказалась ехать на этап Кубка мира в Тюмень

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Сборная Чехии по биатлону не поедет на этап Кубка мира в Тюмени. Об этом заявил президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.

По словам Хамза, на соревнования в Россию, скорее всего, не поедут и спортсмены из Франции. Совсем недавно Мартен Фуркад жестко критиковал российских спортсменов, которые употребляли допинг.

Кроме того, к бойкоту присоединиться сборная Великобритании и одна из сильнейших команд — Норвегия.

Источник — Медуза

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