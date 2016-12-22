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Сборная Чехии отказалась ехать на этап Кубка мира в Тюмень

Чешские биатлонисты приняли решение бойкотировать соревнования на территории России

  • 22.12.2016 15:30
  • 1590 просмотров
  • 7 комментария
Метки
realnoevremya.ru. Габриэла Коукалова
© realnoevremya.ru. Габриэла Коукалова

Сборная Чехии по биатлону не поедет на этап Кубка мира в Тюмени. Об этом заявил президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза.

По словам Хамза, на соревнования в Россию, скорее всего, не поедут и спортсмены из Франции. Совсем недавно Мартен Фуркад жестко критиковал российских спортсменов, которые употребляли допинг.

Кроме того, к бойкоту присоединиться сборная Великобритании и одна из сильнейших команд — Норвегия.

Источник — Медуза

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Комментарии
    chues
      chues, 22.12.2016 16:19
    -7
    А Украина как всегда поедет? Мы как и с санкциями))))
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    OM27
      OM27, 22.12.2016 16:30
    +11
    chues, 22.12.2016 16:19
    А Украина как всегда поедет? Мы как и с санкциями))))
    Нет, не поедет.
    Уже отказались Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада, США, Украина, Чехия, Франция, Словения.
    Также готовы поддержать решение - Германия, Словакия, Япония.
    Сегодня в 18-00 всю сборную России могут ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ.
    Там ожидается ПОЛНАЯ №ОПА!!!
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    King King
      King King, 22.12.2016 17:04
    +2
    Сборная Чехии по биатлону не поедет на этап Кубка мира в Тюмени---------------------"соссиянці" по ходу сами с собой будут соревноваться!
    сборная "соссии"-1(смешанная эстафета)-первый этап-"бледная моль"
    -2 этап-"дыма айфон"
    -3-этап-"валька-стакан"
    -4-этап-"сын юриста"(все равно баба)
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 22.12.2016 17:19
    +3
    Дисквалификация не поможет, нужно сделать их героями, поступить как с Зоей Космодемьянской. Это будет справедливо.
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    WladWest
      WladWest, 22.12.2016 20:09
    0
    Бурятомонголия гордо отказалась от проведения этапа в Тюмени.
    Ссылка
    Svetulik2012
      Svetulik2012, 22.12.2016 20:13
    0
    OM27, 22.12.2016 16:30
    chues, 22.12.2016 16:19
    А Украина как всегда поедет? Мы как и с санкциями))))
    Нет, не поедет.Уже отказались Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада, США, Украина, Чехия, Франция, Словения.Также готовы поддержать решение - Германия, Словакия, Япония.Сегодня в 18-00 всю сборную России могут ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ. Там ожидается ПОЛНАЯ №ОПА!!!
    От это круто... Еще бы забрать кубок мира по биатлону и ЧМ 2018 з футболу! Хотела бы посмотреть как Руси запот??? А странам, которые сделали бойкот России я лично хотела б сказать репер! Надо же прутьев.
    Ссылка
    WladWest
      WladWest, 22.12.2016 20:18
    0
    OM27, 22.12.2016 16:30
    chues, 22.12.2016 16:19
    А Украина как всегда поедет? Мы как и с санкциями))))
    Нет, не поедет.Уже отказались Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада, США, Украина, Чехия, Франция, Словения.Также готовы поддержать решение - Германия, Словакия, Япония.Сегодня в 18-00 всю сборную России могут ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ. Там ожидается ПОЛНАЯ №ОПА!!!
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    Про Украину инфа откель?
    Ссылка
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