ОФИЦИАЛЬНО: Россия отказалась от этапа Кубка мира в Тюмени

В четверг вечером в Мюнхене состоялось заседание Международного союза биатлонистов на котором должны были рассмотреть информацию по отчету Макларена о подозрении 31-го российского биатлониста в употреблении допинга.

Перед началом заседания стало известно, что Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который уже призвали бойкотировать некоторые сборные, в том числе и норвежцы.

Также Россия лишена права на проведение юношеского чемпионата мира по биатлону в Острове.

Новое место проведения этапов пока не сообщается. Ранее была информация, что этап Кубка мира могут отдать белорусским Раубичам.

Источник — Sport.ua

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