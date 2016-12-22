ОФИЦИАЛЬНО: Россия отказалась от этапа Кубка мира в Тюмени

В четверг вечером в Мюнхене состоялось заседание Международного союза биатлонистов на котором должны были рассмотреть информацию по отчету Макларена о подозрении 31-го российского биатлониста в употреблении допинга.
Перед началом заседания стало известно, что Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который уже призвали бойкотировать некоторые сборные, в том числе и норвежцы.
Также Россия лишена права на проведение юношеского чемпионата мира по биатлону в Острове.
Новое место проведения этапов пока не сообщается. Ранее была информация, что этап Кубка мира могут отдать белорусским Раубичам.
Источник — Sport.ua
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а начиналось всё как? ихтамнет...не смешите наши искандеры...а потом?санкции,допингбаны,еда с лопаты,жмуры от боярышника...х@лофсехпереиграло
вам скаклам это как поможет? Мы как убивали вас на Донбассе, так и будем дальше. Никакие санкции и прочая муть ваших хозяев вам не поможет. В 2018 году сразу после ЧМ Россия вам объявит войну. А если ЧМ отберут, то еще раньше! И вот тогда пощады не ждите-украину в крови утопим!
а начиналось всё как? ихтамнет...не смешите наши искандеры...а потом?санкции,допингбаны,еда с лопаты,жмуры от боярышника...х@лофсехпереиграло
вам скаклам это как поможет? Мы как убивали вас на Донбассе, так и будем дальше. Никакие санкции и прочая муть ваших хозяев вам не поможет. В 2018 году сразу после ЧМ Россия вам объявит войну. А если ЧМ отберут, то еще раньше! И вот тогда пощады не ждите-украину в крови утопим!
Диванные воины как ты? Да, вы прям убийцы-убийцы. Сидишь дома и ссышся на улицу выйти, что бы люлей не выхватить от местных пацанчиков. Знаем мы таких. Сидишь на укр сайтах, логинишься по 10 раз из-за банов, и снова пишешь... уже и фантазии на ники не хватает. Вот и вся твоя жизнь, убиватель херов, диван-туалет-холодильник... 4 стены и комп, вот твоя судьба. Изыди, убогий.
Мы? Мы это кто? Диванные воины как ты? Да, вы прям убийцы-убийцы. Сидишь дома и ссышся на улицу выйти, что бы люлей не выхватить от местных пацанчиков...[/quote] Вибачаюсь... ні, не вибачаюсь, а хто саме Ви? Перепрошую, чим Ви краще? Ви не "диванные воины"? Ви патріоти своєї держави? А чому ви тоді спілкуєтесь та висловлюєтесь мовою російською, мовою країни-агресора, мовою ворога??? Де ж Ваш патріотичний дух? Ви ще скажить, що це тільки тут так склалося (у пості та на сайті), а повсякденно Ви з рідними та друзями спілкуєтесь на державній мові...
А у кого применение допинга является государственной программой?
Мы? Мы это кто? Диванные воины как ты? Да, вы прям убийцы-убийцы. Сидишь дома и ссышся на улицу выйти, что бы люлей не выхватить от местных пацанчиков...
Или вы запретите всем говорить на рус/нем/анг...? Почему я должен переходить на украинский и доказывать, что я патриот? Разве я что то говорил о патриотизме?
И вы, спрашиваете меня, лучше ли я, человека который угрожает утопить в крови? Вы, простите, идиот? И это даже не вопрос, это утверждение! Вы - идиот!
Как вообще можно сравнивать его пост с ненавистью и угрозами, с моим?
И да, я украинец, живу в Полтаве и говорю на русском! У вас с этим проблемы? Тогда вам не ко мне, а к доктору! Я, в своей стране, в любом городе, буду говорить на том языке, на котором захочу!
А если человек, меня не понимает, я могу перейти на рус/анг. Если попросит перейти на укр из-за его "закидонов", он будет послан на! Мало ли, что другие хотят?! А если я захочу, что бы вы или кто то другой изменил вероисповедание? Измените? Вот то тоже...
И да, у нас война! И да, РФ - агрессор. И да, ПТНПНХ... язык тут причём? Не нужно мне навязывать ваши ценности! По закону, я имею право говорить на любом языке! кто вы такой что бы ограничивать права?
а начиналось всё как? ихтамнет...не смешите наши искандеры...а потом?санкции,допингбаны,еда с лопаты,жмуры от боярышника...х@лофсехпереиграло
вам скаклам это как поможет? Мы как убивали вас на Донбассе, так и будем дальше. Никакие санкции и прочая муть ваших хозяев вам не поможет. В 2018 году сразу после ЧМ Россия вам объявит войну. А если ЧМ отберут, то еще раньше! И вот тогда пощады не ждите-украину в крови утопим!
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