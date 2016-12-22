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ОФИЦИАЛЬНО: Россия отказалась от этапа Кубка мира в Тюмени

СБР не стал дожидаться дисквалификации от IBU

  • 22.12.2016 20:10
  • 5232 просмотров
  • 17 комментария
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ОФИЦИАЛЬНО: Россия отказалась от этапа Кубка мира в Тюмени

В четверг вечером в Мюнхене состоялось заседание Международного союза биатлонистов на котором должны были рассмотреть информацию по отчету Макларена о подозрении 31-го российского биатлониста в употреблении допинга.

Перед началом заседания стало известно, что Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который уже призвали бойкотировать некоторые сборные, в том числе и норвежцы.

Также Россия лишена права на проведение юношеского чемпионата мира по биатлону в Острове.

Новое место проведения этапов пока не сообщается. Ранее была информация, что этап Кубка мира могут отдать белорусским Раубичам.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    shimvlad
      shimvlad, 22.12.2016 20:23
    +10
    Ура!!!
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    bullyUA
      bullyUA, 22.12.2016 20:47
    +10
    Мокали, мокали Россию мордой в дерьмо и наконец им дошло, что они все по уши в дерьме.
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    wwowa
      wwowa, 22.12.2016 20:52
    -2
    нам от ето во только лутше ))))
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    rokkino
    rokkino, 22.12.2016 21:25
    -21
    Умираю с наших патриотов.А нам-то что от этого?Неужелитак радостно,что у соседа корова сдохла?Непонимаю
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    checna-ebet-russia-1
      checna-ebet-russia-1, 22.12.2016 21:31
    +14
    Правосеки, у rokkino траур, его еб...ри зрения лишились. Имейте сострадание к животному с ДНР.
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    airwolf77
      airwolf77, 22.12.2016 21:32
    +6
    а начиналось всё как? ихтамнет...не смешите наши искандеры...а потом?санкции,допингбаны,еда с лопаты,жмуры от боярышника...х@лофсехпереиграло
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    zalik67
      zalik67, 22.12.2016 21:35
    +14
    Зачем писать эту чепуху-ОФИЦИАЛЬНО: Россия отказалась от этапа Кубка мира в Тюмени....параша прекрасно поняла что ее лишат этого этапа и на полчаса опередила решение ИБЮ.....так само как лишили права проведения и ЧМ по скелетону...и по конькам и так далее.....ловите ватники свой рузький мир и лижите жопу своему ху"лу..
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    airwolf77
      airwolf77, 22.12.2016 21:36
    +6
    rokkino, 22.12.2016 21:25
    Умираю с наших патриотов.А нам-то что от этого?Неужелитак радостно,что у соседа корова сдохла?Непонимаю
    а корова это Павлов-телефон или Карлов с протёртым лаптем?
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    fff222lll
    fff222lll, 22.12.2016 21:41
    -27
    airwolf77, 22.12.2016 21:32
    а начиналось всё как? ихтамнет...не смешите наши искандеры...а потом?санкции,допингбаны,еда с лопаты,жмуры от боярышника...х@лофсехпереиграло
    вам скаклам это как поможет? Мы как убивали вас на Донбассе, так и будем дальше. Никакие санкции и прочая муть ваших хозяев вам не поможет. В 2018 году сразу после ЧМ Россия вам объявит войну. А если ЧМ отберут, то еще раньше! И вот тогда пощады не ждите-украину в крови утопим!
    Ссылка
    airwolf77
      airwolf77, 22.12.2016 21:48
    +12
    fff222lll, 22.12.2016 21:41
    airwolf77, 22.12.2016 21:32
    а начиналось всё как? ихтамнет...не смешите наши искандеры...а потом?санкции,допингбаны,еда с лопаты,жмуры от боярышника...х@лофсехпереиграло
    вам скаклам это как поможет? Мы как убивали вас на Донбассе, так и будем дальше. Никакие санкции и прочая муть ваших хозяев вам не поможет. В 2018 году сразу после ЧМ Россия вам объявит войну. А если ЧМ отберут, то еще раньше! И вот тогда пощады не ждите-украину в крови утопим!
    боярышник в руки и вперёд-да лапоть протёртый не забудь одеть,как у Карлова
    Ссылка
    Igor Karpenko
      Igor Karpenko, 22.12.2016 22:09
    -15
    А кто сейчас без допинга соревнуется? Инвалид-асматик Берндаллен чемпион всех чемпионов официально принимает препараты способствующие дыхательной системе... Тоже мне сенсация.
    Ссылка
    jimmi1986
    online
      jimmi1986, 22.12.2016 22:20
    +17
    fff222lll, 22.12.2016 21:41
    airwolf77, 22.12.2016 21:32
    а начиналось всё как? ихтамнет...не смешите наши искандеры...а потом?санкции,допингбаны,еда с лопаты,жмуры от боярышника...х@лофсехпереиграло
    вам скаклам это как поможет? Мы как убивали вас на Донбассе, так и будем дальше. Никакие санкции и прочая муть ваших хозяев вам не поможет. В 2018 году сразу после ЧМ Россия вам объявит войну. А если ЧМ отберут, то еще раньше! И вот тогда пощады не ждите-украину в крови утопим!
    Мы? Мы это кто?
    Диванные воины как ты? Да, вы прям убийцы-убийцы. Сидишь дома и ссышся на улицу выйти, что бы люлей не выхватить от местных пацанчиков. Знаем мы таких. Сидишь на укр сайтах, логинишься по 10 раз из-за банов, и снова пишешь... уже и фантазии на ники не хватает. Вот и вся твоя жизнь, убиватель херов, диван-туалет-холодильник... 4 стены и комп, вот твоя судьба. Изыди, убогий.
    Ссылка
    kusted
      kusted, 22.12.2016 23:33
    -3
    [quote]
    Мы? Мы это кто? Диванные воины как ты? Да, вы прям убийцы-убийцы. Сидишь дома и ссышся на улицу выйти, что бы люлей не выхватить от местных пацанчиков...[/quote] Вибачаюсь... ні, не вибачаюсь, а хто саме Ви? Перепрошую, чим Ви краще? Ви не "диванные воины"? Ви патріоти своєї держави? А чому ви тоді спілкуєтесь та висловлюєтесь мовою російською, мовою країни-агресора, мовою ворога??? Де ж Ваш патріотичний дух? Ви ще скажить, що це тільки тут так склалося (у пості та на сайті), а повсякденно Ви з рідними та друзями спілкуєтесь на державній мові...
    Ссылка
    Гера Либерман
      Гера Либерман, 22.12.2016 23:35
    0
    Тю
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    Footballboy
      Footballboy, 23.12.2016 00:10
    +1
    Igor Karpenko, 22.12.2016 22:09
    А кто сейчас без допинга соревнуется? Инвалид-асматик Берндаллен чемпион всех чемпионов официально принимает препараты способствующие дыхательной системе... Тоже мне сенсация.

    А у кого применение допинга является государственной программой?
    Ссылка
    jimmi1986
    online
      jimmi1986, 23.12.2016 01:10
    -1
    kusted, 22.12.2016 23:33
    [quote]
    Мы? Мы это кто? Диванные воины как ты? Да, вы прям убийцы-убийцы. Сидишь дома и ссышся на улицу выйти, что бы люлей не выхватить от местных пацанчиков...
    Вибачаюсь... ні, не вибачаюсь, а хто саме Ви? Перепрошую, чим Ви краще? Ви не "диванные воины"? Ви патріоти своєї держави? А чому ви тоді спілкуєтесь та висловлюєтесь мовою російською, мовою країни-агресора, мовою ворога??? Де ж Ваш патріотичний дух? Ви ще скажить, що це тільки тут так склалося (у пості та на сайті), а повсякденно Ви з рідними та друзями спілкуєтесь на державній мові...[/quote]А мы простите в какой стране живём? Правильно, в свободной!
    Или вы запретите всем говорить на рус/нем/анг...? Почему я должен переходить на украинский и доказывать, что я патриот? Разве я что то говорил о патриотизме?
    И вы, спрашиваете меня, лучше ли я, человека который угрожает утопить в крови? Вы, простите, идиот? И это даже не вопрос, это утверждение! Вы - идиот!
    Как вообще можно сравнивать его пост с ненавистью и угрозами, с моим?

    И да, я украинец, живу в Полтаве и говорю на русском! У вас с этим проблемы? Тогда вам не ко мне, а к доктору! Я, в своей стране, в любом городе, буду говорить на том языке, на котором захочу!
    А если человек, меня не понимает, я могу перейти на рус/анг. Если попросит перейти на укр из-за его "закидонов", он будет послан на! Мало ли, что другие хотят?! А если я захочу, что бы вы или кто то другой изменил вероисповедание? Измените? Вот то тоже...
    И да, у нас война! И да, РФ - агрессор. И да, ПТНПНХ... язык тут причём? Не нужно мне навязывать ваши ценности! По закону, я имею право говорить на любом языке! кто вы такой что бы ограничивать права?
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    vipfishman
      vipfishman, 23.12.2016 01:14
    0
    fff222lll, 22.12.2016 21:41
    airwolf77, 22.12.2016 21:32
    а начиналось всё как? ихтамнет...не смешите наши искандеры...а потом?санкции,допингбаны,еда с лопаты,жмуры от боярышника...х@лофсехпереиграло
    вам скаклам это как поможет? Мы как убивали вас на Донбассе, так и будем дальше. Никакие санкции и прочая муть ваших хозяев вам не поможет. В 2018 году сразу после ЧМ Россия вам объявит войну. А если ЧМ отберут, то еще раньше! И вот тогда пощады не ждите-украину в крови утопим!
    Дровоносцу Кузе ,аЦкому тренеру по подводному плаванию для лаптеногих пЕлотов пламенный привет...))) Убийцы,хреновы))))
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