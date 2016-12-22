В отношении 29 биатлонистов сборной России проведут расследование

Международный союз биатлонистов (IBU) проведет специальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 биатлонистов.



Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома IBU, прошедшем в Мюнхене. Оно было посвящено проблеме допинга в российском спорте, основанное на втором докладе Ричарда Макларена.



Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.



Сегодня стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти с 9 по 12 марта, а также от чемпионата мира среди юниоров в Острове.

Источник — Советский спорт

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