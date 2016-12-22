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В отношении 29 биатлонистов сборной России проведут расследование

IBU детально изучит отчет Макларена

  • 22.12.2016 22:05
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  • 2 комментария
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В отношении 29 биатлонистов сборной России проведут расследование

Международный союз биатлонистов (IBU) проведет специальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 биатлонистов.

Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома IBU, прошедшем в Мюнхене. Оно было посвящено проблеме допинга в российском спорте, основанное на втором докладе Ричарда Макларена.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга.

Сегодня стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти с 9 по 12 марта, а также от чемпионата мира среди юниоров в Острове.

Источник — Советский спорт

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Комментарии
    airwolf77
      airwolf77, 22.12.2016 22:22
    +9
    снова дисквал,вот оно,фейковое вяличие народишка помёткиных и моторыл
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    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 23.12.2016 00:42
    -1
    пора жопулину давать дисквал уже, и бурятка у них там, то есть чувашка вдруг резко забегала, тоже пора в дисквал.
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