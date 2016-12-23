ЖДАНОВ: «Россия должна нести наказание за преступную деятельность»

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал последние санкции в отношении России, связанные с допинговыми разоблачениями.
«Моя политическая и гражданская позиция четкая и последовательная. Из-за диких и массовых злоупотреблений допингом, у России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований.
Сегодня Международный союз биатлонистов провел внеочередное заседание своего правления. Там очень серьезно взялись за изучение и анализ документов об употреблении допинга российских биатлонистов. Двух уже отстранили от соревнований. Думаю, за ними последуют другие нарушители. Против 29 спортсменов открыто внутреннее расследование.
В сухом остатке также имеем то, что в 2017 году в России де-факто уже не будет проводиться чемпионат мира среди молодежи и юниоров, а также этап Кубка мира в Тюмени. В какой это форме произошло – неважно.
У России также уже отобрали право на проведение чемпионата мира по скелетону и бобслею-2017, который должен был пройти в Сочи. 19 декабря профильная международная федерация IBSF постановила провести соревнования в Германии. 22 декабря Международный союз конькобежцев принял решение отобрать у России финал Кубка мира, который планировался в Челябинске.
Я лично приветствую все эти решения. Россия должна нести жесткое и неотвратимое наказание за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификацию проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения», - написал Жданов на своей странице в сети Facebook.
Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.
Источник — Sport.ua
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Но, Игорь Александрович, потрудитесь объяснить. Мне кажется, на вашей должности должен быть человек - имеющий отношение к спорту.
Странный у вас пост. Руководить министерством должен организатор, а не спортсмен. Например, лучший президент США последних десятилетий был артист второго плана Рональд Рейган, но он был выдающимся организатором. У нас же какого выдающегося организатора не поставь на пост министра спорта, толку будет немного. "Спасибо" Рашке, сейчас в нашей стране не до спорта и деньги на спорт еще не скоро начнут выделять.
Выскажусь так. На этой должности, должен быть человек - понимающий в спорте. Сомневаюсь, что Жданов, вообще понимает, на какой должности он находится.
Не до спорта, говорите вы??? Знаешь, учитывая ситуацию, которую я наблюдаю, то я хочу сказать, что война не скоро закончится. Какие деньжищи хватает наглости тырить нашим чинушам, в том числе и тому, о котором сейчас идет речь. И это при том, что в стране уже ТРЕТИЙ ГОД, еще раз повторяю, ТРЕТИЙ ГОД, не война, а АТО. Какое нахрен АТО третий год??? И всех все устраивает. Все тырят деньги, когда казалось бы, что тырить уже нечего. Вот так, вот.
Министром молодежи и спорта Украины может быть любой менеджер-управленец, который компетентен в вопросах занимаемой должности и не обязательно со спортивным прошлым. Это прежде всего чиновник.
Согласен с Вами относительно его "достижений". Однако, этот вопрос не имеет отношения к данной заметке.
Министром молодежи и спорта Украины может быть любой менеджер-управленец, который компетентен в вопросах занимаемой должности и не обязательно со спортивным прошлым. Это прежде всего чиновник.
Согласен с Вами относительно его "достижений". Однако, этот вопрос не имеет отношения к данной заметке.
До этого он неоднократно высказывался о рашке-агрессоре.
Может кто-то скажет, что за время работы министром, сделал данный человек.
Конкретно, пожалуйста.
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