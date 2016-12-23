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ЖДАНОВ: «Россия должна нести наказание за преступную деятельность»

Министр спорта - о последних допинговых скандалах

  • 23.12.2016 09:09
  • 600 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Sport.ua
© Sport.ua

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал последние санкции в отношении России, связанные с допинговыми разоблачениями.

«Моя политическая и гражданская позиция четкая и последовательная. Из-за диких и массовых злоупотреблений допингом, у России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований.

Сегодня Международный союз биатлонистов провел внеочередное заседание своего правления. Там очень серьезно взялись за изучение и анализ документов об употреблении допинга российских биатлонистов. Двух уже отстранили от соревнований. Думаю, за ними последуют другие нарушители. Против 29 спортсменов открыто внутреннее расследование.

В сухом остатке также имеем то, что в 2017 году в России де-факто уже не будет проводиться чемпионат мира среди молодежи и юниоров, а также этап Кубка мира в Тюмени. В какой это форме произошло – неважно.

У России также уже отобрали право на проведение чемпионата мира по скелетону и бобслею-2017, который должен был пройти в Сочи. 19 декабря профильная международная федерация IBSF постановила провести соревнования в Германии. 22 декабря Международный союз конькобежцев принял решение отобрать у России финал Кубка мира, который планировался в Челябинске.

Я лично приветствую все эти решения. Россия должна нести жесткое и неотвратимое наказание за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификацию проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения», - написал Жданов на своей странице в сети Facebook.

Напомним, что Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове, а также восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени. Где именно пройдут соревнования, будет сообщено дополнительно.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    NICOLAOS1991
      NICOLAOS1991, 23.12.2016 11:13
    -1
    Я конечно все понимаю. Рассказывать на каждом шагу о том, что рашка - агрессор, так это я, как житель Донецка и сам знаю. И слава Богу, у нас интернет-воинов хватает, которые и без ваших слов настучат об этом по клавиатуре. Но, Игорь Александрович, потрудитесь объяснить. Мне кажется, на вашей должности должен быть человек - имеющий отношение к спорту. Какое отношение к спорту имеете вы??? И какими "достижениями" вы можете похвастаться за все то время, что вы занимаете эту должность??? .
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    bullyUA
      bullyUA, 23.12.2016 11:35
    0
    NICOLAOS1991, 23.12.2016 11:13
    Но, Игорь Александрович, потрудитесь объяснить. Мне кажется, на вашей должности должен быть человек - имеющий отношение к спорту.
    Странный у вас пост. Руководить министерством должен организатор, а не спортсмен. Например, лучший президент США последних десятилетий был артист второго плана Рональд Рейган, но он был выдающимся организатором. У нас же какого выдающегося организатора не поставь на пост министра спорта, толку будет немного. "Спасибо" Рашке, сейчас в нашей стране не до спорта и деньги на спорт еще не скоро начнут выделять.
    Ссылка
    nicolaos1991
      nicolaos1991, 23.12.2016 11:49
    +1
    bullyUA, 23.12.2016 11:35
    NICOLAOS1991, 23.12.2016 11:13
    Но, Игорь Александрович, потрудитесь объяснить. Мне кажется, на вашей должности должен быть человек - имеющий отношение к спорту.
    Странный у вас пост. Руководить министерством должен организатор, а не спортсмен. Например, лучший президент США последних десятилетий был артист второго плана Рональд Рейган, но он был выдающимся организатором. У нас же какого выдающегося организатора не поставь на пост министра спорта, толку будет немного. "Спасибо" Рашке, сейчас в нашей стране не до спорта и деньги на спорт еще не скоро начнут выделять.

    Выскажусь так. На этой должности, должен быть человек - понимающий в спорте. Сомневаюсь, что Жданов, вообще понимает, на какой должности он находится.
    Не до спорта, говорите вы??? Знаешь, учитывая ситуацию, которую я наблюдаю, то я хочу сказать, что война не скоро закончится. Какие деньжищи хватает наглости тырить нашим чинушам, в том числе и тому, о котором сейчас идет речь. И это при том, что в стране уже ТРЕТИЙ ГОД, еще раз повторяю, ТРЕТИЙ ГОД, не война, а АТО. Какое нахрен АТО третий год??? И всех все устраивает. Все тырят деньги, когда казалось бы, что тырить уже нечего. Вот так, вот.
    Ссылка
    dr.bel1562
      dr.bel1562, 23.12.2016 11:56
    +2
    Ваша "понятливость" мягко выражаясь однобока и "не в ту степь". Где Вы заметили упоминание о рашке-агрессоре? Этим самым Вы и относите себя к категории интернет-воина, который напоминает нам об очевидном.
    Министром молодежи и спорта Украины может быть любой менеджер-управленец, который компетентен в вопросах занимаемой должности и не обязательно со спортивным прошлым. Это прежде всего чиновник.
    Согласен с Вами относительно его "достижений". Однако, этот вопрос не имеет отношения к данной заметке.
    Ссылка
    nicolaos1991
      nicolaos1991, 23.12.2016 12:20
    0
    dr.bel1562, 23.12.2016 11:56
    Ваша "понятливость" мягко выражаясь однобока и "не в ту степь". Где Вы заметили упоминание о рашке-агрессоре? Этим самым Вы и относите себя к категории интернет-воина, который напоминает нам об очевидном.
    Министром молодежи и спорта Украины может быть любой менеджер-управленец, который компетентен в вопросах занимаемой должности и не обязательно со спортивным прошлым. Это прежде всего чиновник.
    Согласен с Вами относительно его "достижений". Однако, этот вопрос не имеет отношения к данной заметке.

    До этого он неоднократно высказывался о рашке-агрессоре.
    Ссылка
    smotritel777
      smotritel777, 23.12.2016 12:44
    0
    И все же интересно.
    Может кто-то скажет, что за время работы министром, сделал данный человек.
    Конкретно, пожалуйста.
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