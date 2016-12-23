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Владимир БРЫНЗАК: «Неважно, где состоится этап кубка мира»

Президент ФБУ прокомментировал перенос этапа соревнований из российской Тюмени

  • 23.12.2016 10:55
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Sport.ua. Владимир Брынзак
© Sport.ua. Владимир Брынзак

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал перенос этапа кубка мира по биатлону из российской Тюмени.

«Два раза в одном месте этап не будут проводить. А вообще нам неважно где он состоится. Еще не знаю кто будет подавать заявку, но думаю, место проведения этапа скорее зависит от того, какие страны подадут заявки, а не от того, кому хочет отдать это право международная федерация».

IBU принял решение о переносе этапа кубка мира по биатлону из Тюмени - по причине допингового скандала. В употреблении запрещенных препаратов подозревается более тридцати российских биатлонистов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что одним из кандидатов на проведение мартовского этапа является комплекс «Раубичи» в Беларуси.

Источник — Подробности

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