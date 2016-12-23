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Сергей СЕМЕНОВ: «Я бы на месте Алматы подал заявку на этап Кубка мира»

Украинский биатлонист прокомментировал перенос Кубка мира из Тюмени

  • 23.12.2016 11:01
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biathlon.com.ua
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Украинский биатлонист Сергей Семенов прокомментировал перенос этапа кубка мира по биатлону из российской Тюмени.

Спортсмен считает,что в марте следующего года соревнования могли бы пройти в Норвегии, Финляндии или Казахстане

«В марте хорошие условия наверняка будут в Скандинавии. Так что кандидаты номер один это Бейтостолен, Контиолахти. А для поддержания предыдущего графика «попробуй переживи акклиматизацию» я бы на месте Алматы подал заявку. Думаю, вся инфраструктура останется в боевой готовности после Универсиады»,- сказал Семенов.

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