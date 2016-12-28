Чего ждать от Рождественской гонки звезд

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Официальные биатлонные соревнования в 2016 году уже закончились, но биатлонисты не спешат прятать свои винтовки в чехлы. В среду, 28 декабря, 20 биатлонистов из 9 сильнейших биатлонных держав мира (по мужчине и женщине от каждой страны) выйдут на старт традиционного коммерческого турнира под названием «Мировой командный вызов» или, как у нас принято называть, «Рождественская гонка». Шоу-гонка, которая состоится уже 15 раз подряд, собирает огромное количество болельщиков в немецком городе Гельзенкирхен, под разборной крышей стадиона «Фелтинс-Арена».

Гонка проходит в формате одиночного супермикста и разделена на два этапа: сначала биатлонисты пробегут масс-старт, а по его результатам выйдут на старт гонки преследования. Именно по результатам гонки преследования будут определены победитель и призёры гонки. Отставание перед пасьютом будет разделено на 2, поэтому биатлонистам главное не проиграть очень много времени в гонке с массовым стартом. Обе дисциплины состоят из 8 огневых рубежей (по 4 стрельбы у мужчин и у женщин). За каждый промах спортсмены пробегут штрафной круг, который, в отличие от обычного, составляет всего 50 метров дистанции. После последней стрельбы мужчины бегут ещё один круг вокруг стадиона, который составляет 1300 метров.

Состав участников Рождественской гонки 2016:

Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис

Франциска Пройсс / Симон Шемпп

Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер

Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр

Доротея Вирер / Доминик Виндиш

Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд

Ольга Подчуфарова / Алексей Волков

Лиза Тереза Хаузер / Симон Эдер

Елена Пидгрушная / Сергей Семенов

Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис

Большинство команд имеют шансы на победу. К аутсайдерам можно отнести лишь канадскую пару, Мэган Тэнди и Максимилиан Дэйвис, которые единственные среди участников ещё не попадали в цветочную церемонию на этапах Кубка мира в личных гонках. Также небольшие шансы у норвежцев, супругов Биркланд, так как качество их стрельбы заставляет норвежских фанатов запасаться валидолом. Среди участников есть прошлогодние призёры шоу-гонки - Габриэла Коукалова и Симон Шемпп, которые год назад выиграли «серебро» и «бронзу» соответственно, но с другими партнёрами. Сбрасывать их со счетов и в этот раз не стоит. Не поменялась, в сравнении с предыдущим годом, другая немецкая пара - Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер, которые год назад были на седьмом месте.

Также не изменила своих представителей Австрия. Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер, как никто другой, очень хорошо дополняют друг друга: Эдер является одним из самых скорострельных биатлонистов мира, а Хаузер - одной из самых метких представительниц женского биатлона, с показателем точности более 90%! Составить им конкуренцию в стрельбе может разве что команда из России. Ольга Подчуфарова в этом сезоне - самый стабильный снайпер в женском биатлоне. Не менее классным стрелком является и её партнёр - Алексей Волков, который не получил места в основе своей сборной на декабрьских этапах Кубка мира. Насколько Алексей хорошо готов функционально, сказать, судя по результатам, сложно, но в этой гонке всё будет решаться на огневых рубежах. Нельзя недооценивать французов и итальянцев. Оба колектива можно назвать главными фаворитами шоу-гонки.

Что ожидать от наших?

Украину будут представлять биатлонисты, которые уже имеют опыт побед в Рождественской гонке. Сергей Семенов в 2014 году одержал победу в паре с Валентиной Семеренко, а годом ранее Елене Пидгрушной совсем чуть-чуть не хватило до победы: на передаче эстафеты Елена была первой, но на последнем круге Андрей Дериземля пропустил вперед немца Флориана Графа. Тогда у Украины было «серебро». Амбиции у Пидгрушной, однозначно, есть: не слишком убедительное начало сезона выдала капитан украинской дрим-тим, в сравнении с прошлым. Также хочет вернуться на пьедестал и Семенов, который на последнем первенстве планеты установил персональный рекорд - «бронза» чемпионата мира. То, что украинцы могут расчитывать на подиум - однозначный факт.

Все ждём яркую и интересную гонку, и желаем успехов нашим биатлонистам!

Автор — Денис Шаховец, Sport.ua

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