Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Шушен – хороший вариант»

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный считает, что этап Кубка мира по биатлону вместо российской Тюмени должен пройти в Норвегии.
«Шушен хороший вариант. Я против того, чтоб этап был в Раубичах, в марте там не смогут обеспечить нормальный снег. А финский Контиолахти не люблю за то, что там мало зрителей, и организация соревнований не очень», - сказал биатлонист в комментарии podrobnosti.ua.
Напомним, ранее Елена Пидгрушная сказала, что этап Кубка мира мог бы пройти в Холменколене. Сергей Семенов считает, что принять соревнования мог бы казахский Алма-Аты.
Ранее финал лыжного Кубка мира перенесли из Тюмени.
Источник — Подробности
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