Надежда Белкина выиграла спринт на чемпионате Украины

Сегодня на чемпионате Украины, который проходит в с.Яворов Львовской области, день спринтов у женщин, а также девушек двух возрастных групп. Стоит отметить, что сегодня ветер на стрельбище был несколько менее сильным, чем во время соревнований мужчин, поэтому девушкам удалось показать более качественную работу на огневом рубеже.



У женщин чемпионкой страны стала Надежда Белкина, которая, будучи наиболее опытной из участниц, опередила ставшую второй Валерию Дмитренко почти на минуту при равной стрельбе.



Спринт. Женщины. 7,5 км

1. Надежда Белкина (1+0) 23:14,5

2. Валерия Дмитренко (1+0) +55,6

3. Мария Кручова (0+2) +1:28,7

4. Юлия Бригинец (1+3) +1:47,4

5. Анна Кривонос (4+1) +1:48,3

6. Марьяна Брыкайло (1+1) +1:49,5



Спринт. Старшие девушки. 6 км

1. Анастасия Цыганова (1+0) 16:45,5

2. Оксана Коваленко (2+1) +11,5

3. Любовь Кипяченкова (2+2) +15,3

4. Виктория Ермакова (1+0) +41,9

5. Наталья Дьячук (1+1) +58,0

6. Екатерина Свинаренко (3+2) +1:39,0



Спринт. Младшие девушки. 5 км (бег без винтовки)

1. Алина Велигорская (1+3) 16:56,8

2. Татьяна Продан (3+4) +48,0

3. Ангелина Климова (1+3) +1:01,1

Источник — Федерация биатлона Украины

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