Рождественская гонка стартует в среду в 18:10

28 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка. Состав участников будет следующим:
Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис
Франциска Пройсс / Симон Шемпп
Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер
Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр
Доротея Вирер / Доминик Виндиш
Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд
Ольга Подчуфарова / Алексей Волков
Юлия Швайгер / Симон Эдер
Елена Пидгрушная / Сергей Семенов
Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис
Расписание:
18:10 – перестрелка (будет показана в записи)
19:15 – масс-старт
20:30 – гонка преследования
Источник — Федерация биатлона Украины
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