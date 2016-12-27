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Рождественская гонка стартует в среду в 18:10

Украину представят Елена Пидгрушная и Сергей Семенов

  • 27.12.2016 11:34
  • 137 просмотров
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biathlon.com.ua. Сергей Семенов
© biathlon.com.ua. Сергей Семенов

28 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка. Состав участников будет следующим:

Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис
Франциска Пройсс / Симон Шемпп
Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер
Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр
Доротея Вирер / Доминик Виндиш
Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд
Ольга Подчуфарова / Алексей Волков
Юлия Швайгер / Симон Эдер
Елена Пидгрушная / Сергей Семенов
Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис

Расписание:

18:10 – перестрелка (будет показана в записи)
19:15 – масс-старт
20:30 – гонка преследования

Источник — Федерация биатлона Украины

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