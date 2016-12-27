Рождественская гонка стартует в среду в 18:10

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УЕФА разрешил Шахтеру сыграть с Сельтой в Харькове 12:23 — Cassid Спасибо. Чем такой прием, так лучше никакого. 11:52 — Фани шахти невже тяжко сказати Львову просте дякую за прийом і підтримку замість того щоб лити бр... 11:47 — mtitan72 ----А они,что тебе дорогу перешли,или последний кусок хлеба отбирают,или ты видишь их каждый день...