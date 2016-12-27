Анастасия Меркушина признана лучшей спортсменкой Украины в декабре

© noc-ukr.org. Анастасия Меркушина

За підсумками грудня найкращою спортсменкою місяця в Україні визнано біатлоністку Анастасію Меркушину. Її особисті тренери та батьки Ірина та Олег Меркушини отримали звання найкращих тренерів.

Високого визнання Національного олімпійського комітету України 21-річна біатлоністка досягла завдяки чудовому виступу на етапі Кубка світу в словенській Поклюці. У естафетній гонці разом із колегами по збірній: Іриною Варвинець, Юлією Джимою та Оленою Підгрушною - Анастасія, блискуче провівши гонку на найвідповідальнішому останньому етапі, посіла третє місце на п'єдесталі пошани.

Нагадаємо, що напередодні «бронзового» виступу у Словенії талановита спортсменка здобула впевнені перемоги в спринті та в одиночній змішаній естафеті з Артемом Тищенком на етапі Кубка IBU в італійському Ріднау.

Відзначимо, що Анастасія вперше отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні.

Источник — НОК Украины

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