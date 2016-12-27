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Дарья Домрачева выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе

Белорусская биатлонистка возвращается в большой спорт

  • 27.12.2016 13:18
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biathlon.com.ua. Дарья Домрачева
© biathlon.com.ua. Дарья Домрачева

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева из Беларуси вернется в большой биатлон на четвертом этапе кубка мира, который стартует в немецком Оберхофе 5-го января.

Об этом cообщил главный тренер белорусской сборной Юрий Альберс.

«Я не общался с Дашей сейчас, но я разговаривал с ней неделю назад. Она подтвердила, что готова стартовать в Оберхофе. Дай Бог, чтоб она была здорова, и все прошло без сбоев», - сказал главный тренер.

Юрий Альберс также сообщил, что сейчас Дарья Домрачева тренируется в Норвегии.

30-летняя биатлонистка пропустила предыдущий сезон по причине рождения дочери. Летом этого года Домрачева вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Уле Эйнар Бьорндалена. 1-го октября у пары родилась дочь Ксения.

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