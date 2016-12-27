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ЗАЙЦЕВА: «Подам в суд, если моя фамилия всплывет в допинг-скандале»

Российская биатлонистка рассказала о том, что никогда не принимала запрещенных препаратов

  • 27.12.2016 18:11
  • 790 просмотров
  • 4 комментария
Метки
sport-express.ru. Ольга Зайцева
© sport-express.ru. Ольга Зайцева

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Ольга Зайцева заявила, что готова подать в суд на бывшего главу «Антидопингового центра» Григория Родченкова, если ее фамилия всплывет в списке допинг-нарушителей.

«Спортсмен должен отвечать за то, что у него в организме? Я согласна, он отвечает. Когда ты конкретно что-то делаешь, ты отвечаешь. Должен знать, что тебе предлагают, что ты хочешь от результата.

В спорте можно достигать высот, не принимая допинг. Я никогда ничего не принимала. Если вдруг всплывет моя фамилия – это будет бред. Подам в суд на Родченкова, куда угодно. Потому что это неправда. Я всегда знаю что принимаю.

Если бы так было легко применить допинг, пополоскать горло виски и мартини. Это всё выдумка. Биатлонистам нельзя принимать никакого алкоголя», – сказала Зайцева.

Источник — Sportfm

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 27.12.2016 18:15
    +4
    Тут один Легков тоже недавно много чем грозился и долго в грудь себя бил. Сейчас сидит и обтекает.
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    Сергей Бук
      Сергей Бук, 27.12.2016 18:25
    0
    Подруга еще не всплыла а уже очкует. На вору и шапка горит как говорится.
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    King King
      King King, 27.12.2016 18:45
    +2
    Потому что это неправда. Я всегда знаю что принимаю.
    Боярошник?
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    checna-ebet-russia-1
    online
      checna-ebet-russia-1, 27.12.2016 19:47
    0
    В Басманный Ватники совсем умом тронулись. Будут в альтернативном кубке мира для альтернативно одаренные участвовать.
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