ЗАЙЦЕВА: «Подам в суд, если моя фамилия всплывет в допинг-скандале»

© sport-express.ru. Ольга Зайцева

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Ольга Зайцева заявила, что готова подать в суд на бывшего главу «Антидопингового центра» Григория Родченкова, если ее фамилия всплывет в списке допинг-нарушителей.

«Спортсмен должен отвечать за то, что у него в организме? Я согласна, он отвечает. Когда ты конкретно что-то делаешь, ты отвечаешь. Должен знать, что тебе предлагают, что ты хочешь от результата.



В спорте можно достигать высот, не принимая допинг. Я никогда ничего не принимала. Если вдруг всплывет моя фамилия – это будет бред. Подам в суд на Родченкова, куда угодно. Потому что это неправда. Я всегда знаю что принимаю.



Если бы так было легко применить допинг, пополоскать горло виски и мартини. Это всё выдумка. Биатлонистам нельзя принимать никакого алкоголя», – сказала Зайцева.

Источник — Sportfm

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