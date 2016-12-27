СЕМЕНОВ: «Атмосфера во время Рождественской гонки всегда неповторимая»

© biathlon.com.ua, Сергей Семенов

Украинский биатлонист Сергей Семенов поделился ожиданиями от Рождественской гонки, которая состоится 28 декабря в Германии.

«Эта гонка проходит на битком набитом ревущем стадионе. Атмосфера неповторимая. Такого я нигде не испытывал. Ощущение, что каждый болельщик кричит тебе прямо в ухо. При этом поддерживают всех.

Очень приятно видеть такое количество людей реально больных биатлоном. Со спортивной стороны, для нас это внеочередная проверка на прочность наших нервов. Ну и лучшая тренировка - это соревнование, тем более с таким накалом страстей.

Тактика по сути одна: стреляй точно, беги быстро», - сказал Семенов.

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