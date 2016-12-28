Рождественская гонка. LIVE с 19:15!

Сегодня, на стадионе «Ауф Шальке» в Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка.
Украину в этой гонке представят Елена Пидгрушная и Сергей Семенов.
Список всех участников смотрите здесь.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Начало в 19:15.
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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