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Рождественская гонка. LIVE с 19:15!

Текстовая онлайн-трансляция Рождественской гонки в Гельзенкирхене

  • 28.12.2016 11:10
  • 241 просмотров
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Спорт Mail.Ru
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Сегодня, на стадионе «Ауф Шальке» в Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка.

Украину в этой гонке представят Елена Пидгрушная и Сергей Семенов.

Список всех участников смотрите здесь.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Начало в 19:15.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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