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Роджественская гонка: украинцы завершили первый этап седьмыми

Масс-старт не задался для украинской команды

  • 28.12.2016 19:59
  • 489 просмотров
  • 1 комментария
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В Гельзенкирхене завершилась первая часть Рождественской гонки – масс-старт. Лидирует вторая сборная Германии в составе Франциски Хильдебранд и Эрика Лессера, на второй позиции с отставанием в 15 секунд завершили масс-старт Ванесса Хинц и Симон Шемпп, третьими идут россияне Подчуфарова/Волков +24.

К сожалению, украинцы провалили первый этап Рождественской гонки, завершив масс-старт на седьмой строчке, уступив лидерам 1:07.

В 20:30 начнется гонка преследования, которая и определит чемпионов Рождественской гонки.

Sport.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    S-U-G-S
    online
    S-U-G-S, 28.12.2016 20:13
    -1
    Да, подкачали сегодня лыженогие...
    Но одной биатлонной державе (Норвегии) задницу все же показали.
    Слава Украине!
    Ссылка
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