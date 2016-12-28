Роджественская гонка: украинцы завершили первый этап седьмыми

В Гельзенкирхене завершилась первая часть Рождественской гонки – масс-старт. Лидирует вторая сборная Германии в составе Франциски Хильдебранд и Эрика Лессера, на второй позиции с отставанием в 15 секунд завершили масс-старт Ванесса Хинц и Симон Шемпп, третьими идут россияне Подчуфарова/Волков +24.

К сожалению, украинцы провалили первый этап Рождественской гонки, завершив масс-старт на седьмой строчке, уступив лидерам 1:07.

В 20:30 начнется гонка преследования, которая и определит чемпионов Рождественской гонки.

Sport.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Источник — Sport.ua

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