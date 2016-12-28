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У Симона Фуркада диагностировано паразитарное заболевание

Французский биатлонист страдает от инфекции

  • 28.12.2016 20:18
  • 264 просмотров
  • 1 комментария
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Французский биатлонист Симон Фуркад рассказал, что страдает от инфекции.

— Что такое токсоплазмоз? Не слышал о такой болезни, пока не получил результаты своего анализа крови, — написал Фуркад на своей странице в Facebook. — «Все показывает на наличие бактерий в организме и недавнее заражение». Я не могу объяснить неудачи последних этапов Кубка мира. Но, видимо, частично и в этом тоже. В последнее время постоянно чувствовал усталость. И вот что получилось. Я буду продолжать следить за своим здоровьем и делать анализы. Планирую вернуться к чемпионату мира в Хохфильцене. Уверен, что эта болезнь — лишь недоразумение. Буду держать вас всех в курсе.

Отметим, что переносчиками инфекции являются домашние и дикие животные, а также прошедшие плохую термическую обработку мясные продукты. В России токсоплазмозом заражены около 20 процентов населения, чаще всего инфекция проходит бессимптомно.

Источник — Sportbox

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Комментарии
    movkli
      movkli, 28.12.2016 20:38
    0
    в прошлый раз такую болезнь диагностировали в спорте из-за переливаний крови во время сезона, это к вопросу о допинге...
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