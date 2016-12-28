Сборная Германии триумфально побеждает в Рождественской гонке

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Сборная Германии в составе Ванессы Хинц и Симона Шемппа стала победителем Рождественской гонки в Гельзенкирхене, вторыми финишировали еще одни немцы – Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер.

Оба немецких коллектива с первых метров дистанции захватили лидерство и поочередно менялись позициями вплоть до последних этапов, когда сборная Гермния-1 вышла на первое место.

За «бронзу» развернулась настоящая борьба, которая увенчалась триумфом российской сборной в составе Подчуфаровой и Волкова.

Что касается украинцев, то наша пара Елена Пидгрушная и Сергей Семенов гонку, мягко говоря, провалили. В целом, не пошла стрельба – 17 промахов на двоих – худший результат на 10 команд.

Украинцы финишировали на девятой строчке, финишный протокол замкнули канадцы.

Масс-старт

1. Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (2) 32:27.1

2. Ванесса Хинц / Симон Шемпп (4) +15.1

3. Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (4) +23.7

4. Юлия Швайгер / Симон Эдер (4) +27.5

5. Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (6) +50.9

6. Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (9) +57.3

7. Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (8) +1:08.5

8. Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (8) +1:16.9

9. Доротея Вирер / Доминик Виндиш (9) +1:25.0

10. Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (8)+2:38.5

Гонка преследования

1. Ванесса Хинц / Симон Шемпп (4) 33:11,4

2. Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (6) +16,7

3. Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (7) +40,2

4. Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (7) +42,6

5. Юлия Швайгер / Симон Эдер (7) +43,0

6. Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (5) +43,3

7. Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (8) +57,6

8. Доротея Вирер / Доминик Виндиш (7) +1:06,1

9. Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (9) +1:20,0

10. Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (7) +2:32,0

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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