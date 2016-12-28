Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сборная Германии триумфально побеждает в Рождественской гонке

Украинская команда в этот раз не блеснула

  • 28.12.2016 21:25
  • 1448 просмотров
  • 4 комментария
Метки
donaukurier.de
© donaukurier.de

Сборная Германии в составе Ванессы Хинц и Симона Шемппа стала победителем Рождественской гонки в Гельзенкирхене, вторыми финишировали еще одни немцы – Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер.

Оба немецких коллектива с первых метров дистанции захватили лидерство и поочередно менялись позициями вплоть до последних этапов, когда сборная Гермния-1 вышла на первое место.

За «бронзу» развернулась настоящая борьба, которая увенчалась триумфом российской сборной в составе Подчуфаровой и Волкова.

Что касается украинцев, то наша пара Елена Пидгрушная и Сергей Семенов гонку, мягко говоря, провалили. В целом, не пошла стрельба – 17 промахов на двоих – худший результат на 10 команд.

Украинцы финишировали на девятой строчке, финишный протокол замкнули канадцы.

Масс-старт

1.  Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (2) 32:27.1
2.  Ванесса Хинц / Симон Шемпп (4) +15.1
3.  Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (4) +23.7
4.  Юлия Швайгер / Симон Эдер (4) +27.5
5.  Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (6) +50.9
6.  Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (9) +57.3
7.  Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (8) +1:08.5
8.  Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (8) +1:16.9
9.  Доротея Вирер / Доминик Виндиш (9) +1:25.0
10.  Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (8)+2:38.5

Гонка преследования

1.  Ванесса Хинц / Симон Шемпп (4)  33:11,4
2.  Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (6)  +16,7
3.  Ольга Подчуфарова / Алексей Волков  (7)  +40,2
4.  Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (7)  +42,6
5.  Юлия Швайгер / Симон Эдер (7)  +43,0
6.  Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (5)  +43,3
7.  Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (8)  +57,6
8.  Доротея Вирер / Доминик Виндиш (7)  +1:06,1
9.  Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (9)  +1:20,0
10.  Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (7)  +2:32,0

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.