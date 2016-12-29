Чемпионат Украины-2017. Результаты смешанных эстафет

Вчера на чемпионате Украины, который проходит в с.Яворов Львовской области, был день смешанных эстафет. Спортсмены соревновались во всех трех возрастных группах. Все три гонки выиграли черниговские биатлонисты, причем у взрослых вторая команда Чернигова завоевала серебро, в довольно острой борьбе превзойдя соперников из Сумской области.
Смешанная эстафета. Женщины и мужчины
1. Черниговская I (8) 1:32:26
Юлия Бригинец (4) 21:46
Яна Пустовалова (1) 20:54
Артем Тищенко (0) 24:50
Руслан Ткаленко (3) 24:55
2. Черниговская ІІ (7) +1:53
Валерия Дмитренко (1) 20:28
Алла Гиленко (1) 21:07
Максим Ивко (4) 27:33
Андрей Доценко (1) 25:10
3. Сумская - І (7) +1:58
Анна Кривонос (2) 20:59
Кристина Ковалева (1) 21:38
Антон Дудченко (2) 26:11
Денис Насыко (2) 25:35
Источник — Федерация биатлона Украины
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