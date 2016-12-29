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Ольга ВИЛУХИНА: «Подозрительны не наши пробы, а все эти доклады»

Российская биатлонистка прокомментировала свое отстранение от соревнований

  • 29.12.2016 09:12
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biathlonrus.com. Ольга Вилухина
© biathlonrus.com. Ольга Вилухина

Завершившая карьеру биатлонистка Ольга Вилухина готова идти в суд, если ей будут предъявлены официальные обвинения в употреблении запрещенных препаратов или манипуляций с допинг-пробами.

— Мне очень сложно хоть как-то объяснить появившуюся в СМИ информацию. Или хотя бы выдвинуть какие-то версии. Стали мы жертвами чьих-то больных фантазий или каких-то подковерных игр, я не знаю. Но все мои допинг-пробы на протяжении всей спортивной карьеры — до, во время и после игр в Сочи — были чистыми! И почему они вдруг стали подозрительными, я категорически не понимаю! Каждый следующий день после забора допинг-пробы (а в Сочи у нас их брали чуть ли не через день) в (систему) ADAMS мне приходил отрицательный ответ. Подозрительны не наши пробы, а все эти доклады Макларена, списки Родченкова и их бездоказательные обвинения. Я буду бороться за чистоту своего имени и результатов. Если будут предъявлены обвинения, буду нанимать адвокатов и подавать в суд, потому что все происходящее — абсурд. И я уверена, что буду не одна в этой борьбе — слишком много спортсменов оказались под ударом.

Ранее в итальянской прессе появилась информация, что двумя отстраненными россиянами от биатлона являются двукратный серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Вилухина и серебряный призер в эстафете Яна Романова.

Источник — Р-Спорт

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