Ольга ВИЛУХИНА: «Подозрительны не наши пробы, а все эти доклады»

© biathlonrus.com. Ольга Вилухина

Завершившая карьеру биатлонистка Ольга Вилухина готова идти в суд, если ей будут предъявлены официальные обвинения в употреблении запрещенных препаратов или манипуляций с допинг-пробами.

— Мне очень сложно хоть как-то объяснить появившуюся в СМИ информацию. Или хотя бы выдвинуть какие-то версии. Стали мы жертвами чьих-то больных фантазий или каких-то подковерных игр, я не знаю. Но все мои допинг-пробы на протяжении всей спортивной карьеры — до, во время и после игр в Сочи — были чистыми! И почему они вдруг стали подозрительными, я категорически не понимаю! Каждый следующий день после забора допинг-пробы (а в Сочи у нас их брали чуть ли не через день) в (систему) ADAMS мне приходил отрицательный ответ. Подозрительны не наши пробы, а все эти доклады Макларена, списки Родченкова и их бездоказательные обвинения. Я буду бороться за чистоту своего имени и результатов. Если будут предъявлены обвинения, буду нанимать адвокатов и подавать в суд, потому что все происходящее — абсурд. И я уверена, что буду не одна в этой борьбе — слишком много спортсменов оказались под ударом.



Ранее в итальянской прессе появилась информация, что двумя отстраненными россиянами от биатлона являются двукратный серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Вилухина и серебряный призер в эстафете Яна Романова.

Источник — Р-Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.