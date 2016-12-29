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Результаты мужских гонок преследования на чемпионате Украины

Руслан Ткаленко стал двукратным чемпионом страны

  • 29.12.2016 09:25
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В с.Яворов Львовской области продолжается чемпионат Украины по биатлону. Во вторник представителям сильного пола предстояло выявить сильнейших на дистанциях гонок преследования в трех возрастных группах. Лишь в одном случае, у младших юношей, победитель спринта уступил свою лидирующую позицию в персьюте.

У мужчин двукратным чемпионом страны этого года стал Руслан Ткаленко. Причем превес Руслана над соперниками впечатляет: на финише чемпион более трех минут ждал, пока на стадионе покажутся его преследователи. Зато ожидание стоило того: Андрей Доценко и Артем Тищенко устроили яркое зрелище в борьбе за серебро, в результате чего лучше с перевесом всего в одну десятую секунды стал Доценко.

Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км
1. Руслан Ткаленко (0+2+2+2) 37:12,7
2. Андрей Доценко (1+1+1+2) +3:13,6
3. Артем Тищенко (2+0+2+2) +3:13,7
4. Дмитрий Русинов (0+0+2+2) +3:29,2
5. Денис Насыко (2+1+3+1) +3:33,2
6. Максим Ивко (1+1+3+1) +4:10,8

У старших юношей контактная борьба на финише велась уже за золото. И здесь Сергею Теленю не хватило менее секунды, чтобы обменять серебро спринта на медаль более дорогого достоинства. Но первенствовал, как и двумя днями ранее, Максим Заровный.

Гонка преследования. Юноши. 10 км
1. Максим Заровный (1+1+3+3) 29:42,1
2. Сергей Телень (1+1+3+3) +0,8
3. Владислав Романчич (1+1+2+2) +34,6
4. Александр Пономаренко (0+0+2+4) +1:29,8
5. Евгений Ивченко (4+2+1+3) +1:47,3
6. Виталий Демиденко (1+2+3+1) +2:10,8

Гонка преследования. Младшие юноши. 7,5 км (бег без оружия)
1. Сергей Кришталь (1+0+2) 22:18,9
2. Стеан Кинаш (4+3+1) +2:02,8
3. Виталий Мандзин (1+1+4) +2:16,1

Источник — Федерация биатлона Украины

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