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Елена ПИДГРУШНАЯ: «Перенос этапа из Тюмени? Кто кого наказал?»

Украинская биатлонистка – об отказе Тюмени от проведения этапа Кубка мира

  • 29.12.2016 09:46
  • 571 просмотров
  • 1 комментария
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biathlon.com.ua
© biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная заявила, что не может оценить решение IBU лишить Россию этапа Кубка мира в Тюмени.

Этап был перенесен в связи с делом о 31 российском биатлонисте, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил.

После заседания исполкома IBU стало известно, что Россия не примет этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени.

– До конца не могу понять, кто кого наказывал, – сказала Пидгрушная в программе «Биатлон с Губерниевым».

– Поэтому не могу сказать, хорошее ли это решение или нет. Сижу теперь и жду, чем вся эта ситуация закончится.

Очень неприятно, что это происходит у нас в биатлоне, хочется без этого.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    stopor2016
      stopor2016, 29.12.2016 10:18
    +2
    Я считал , что Россию наказали. Неужели Японию?
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