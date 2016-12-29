Елена ПИДГРУШНАЯ: «Перенос этапа из Тюмени? Кто кого наказал?»

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная заявила, что не может оценить решение IBU лишить Россию этапа Кубка мира в Тюмени.
Этап был перенесен в связи с делом о 31 российском биатлонисте, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил.
После заседания исполкома IBU стало известно, что Россия не примет этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени.
– До конца не могу понять, кто кого наказывал, – сказала Пидгрушная в программе «Биатлон с Губерниевым».
– Поэтому не могу сказать, хорошее ли это решение или нет. Сижу теперь и жду, чем вся эта ситуация закончится.
Очень неприятно, что это происходит у нас в биатлоне, хочется без этого.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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