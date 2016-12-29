Контиолахти претендует на проведение этапа Кубка мира вместо Тюмени

Перенесенный из Тюмени этап Кубка мира по биатлону может принять финский Контиолахти.

Ассоциация биатлониста Финляндии, а также организаторы этапа отправили свою заявку в IBU. Окончательное решение будет принято в начале января.

Отметим, что этап в Тюмени был 8-м в календаре Кубка мира и должен был состояться 7-12 марта.

Источник — Sport.ua

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