Контиолахти претендует на проведение этапа Кубка мира вместо Тюмени

Перенесенный из Тюмени этап Кубка мира по биатлону может принять финский Контиолахти.
Ассоциация биатлониста Финляндии, а также организаторы этапа отправили свою заявку в IBU. Окончательное решение будет принято в начале января.
Отметим, что этап в Тюмени был 8-м в календаре Кубка мира и должен был состояться 7-12 марта.
Источник — Sport.ua
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