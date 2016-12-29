Cергей СЕМЕНОВ: «Эмоции после Рождественской гонки колоссальные»

Лидер украинской сборной Сергей Семенов прокомментировал выступление в Рождественской гонке, которая состоялась в немецком Гельзенкирхене.
«Началось все довольно хорошо, чувствовал себя достаточно быстрым и со стрельбой проблем не ожидал. Но на второй лежке сделал два промаха, которые выбили меня с моего ритма стрельбы. Пытаясь исправиться, сбивался еще больше, в итоге стал затягивать с выстрелом, и к чему это привело, все видели.
Тем не менее, эмоции от гонки колоссальные. Отличный и очень нужный опыт в дальнейшем»,- добавил Сергей.
Источник — Подробности
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.