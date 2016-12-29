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Cергей СЕМЕНОВ: «Эмоции после Рождественской гонки колоссальные»

Нашего биатлониста подвела стрельба

  • 29.12.2016 16:28
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biathlon.com.ua. Сергей Семенов
© biathlon.com.ua. Сергей Семенов

Лидер украинской сборной Сергей Семенов прокомментировал выступление в Рождественской гонке, которая состоялась в немецком Гельзенкирхене.

«Началось все довольно хорошо, чувствовал себя достаточно быстрым и со стрельбой проблем не ожидал. Но на второй лежке сделал два промаха, которые выбили меня с моего ритма стрельбы. Пытаясь исправиться, сбивался еще больше, в итоге стал затягивать с выстрелом, и к чему это привело, все видели.

Тем не менее, эмоции от гонки колоссальные. Отличный и очень нужный опыт в дальнейшем»,- добавил Сергей. 

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