Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр БИЛАНЕНКО: «Валя Семеренко рвется в бой»

Экс-биатлонист сборной Украины — о первой части сезона

  • 29.12.2016 19:25
  • 76 просмотров
  • 0 комментария
Метки
podrobnosti.ua. Александр Биланенко
© podrobnosti.ua. Александр Биланенко

Тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Биланенко подвел итоги первой части сезона.

- Александр, Вы активно участвуете в стрелковой подготовке наших биатлонисток, сами были хорошим стрелком в бытность спортсмена. Неудачная стрельба Юлии Джимы – это следствие ее высоких показателей скорости? Или есть другие нюансы?
- Проблема, как по мне, в том, что Юля не привыкла стрелять на высоком пульсе.

- То есть ее организм еще не привык?
- Организм то привык, а она не совсем. Плюс Юля сейчас в гонке проводит меньше времени на огневом рубеже, это показывает статистика. С одной стороны это хорошо, но с другой… Если б она там проводила больше времени, то была бы возможность восстановить дыхание и отработать лучше. Но это все рабочие моменты.  У нее все получится.

- Яна Бондарь вроде как и прогрессирует в стрельбе, но никак не выйдет на свой потенциальный уровень…
- Яна на тренировках все делает правильно, стрелять она умеет и делает все правильно. Возможно, ей не хватает соревновательного  опыта.

- Выходит, что проблема Яны это психология?
- Скорее всего да. Я же вижу, как она работает и как она может стрелять. Но в гонках это пока не совсем получается.

- Настя Меркушина после триумфального четвертого этапа в эстафете как то сникла. Это прогнозируемый спад?
- У Насти еще все впереди. На данном этапе ее карьеры не стоит  требовать с нее слишком много. У нее еще будут не совсем удачные гонки.  Настя недавно перешла во взрослый биатлон и ей еще нужно время для адаптации.

- Валя Семеренко сейчас тренируется в Поклюке. Она готова вернуться в большой биатлон?
- То, что я вижу на тренировках в исполнении Вали - это хороший уровень. Видно, что Валентина постепенно возвращает прежние кондиции. Но окончательно сказать о ее готовности без официального старта сложно. Но по ней видно, что рвется в бой.

- Дарья Домрачева возвращается. Сможет бросить вызов мировым лидерам?
- Я ее видел на тренировках в Шушене в Норвегии. То, что я видел на огневом рубеже, говорит о том, что в стрелковом плане она давно готова к стартам. На лыжне я ее почти не видел, трудно судить о ее форме. Хотя, примеры говорят о том, что и после рождения ребенка можно демонстрировать высокие результаты.

- Кто из девушек  по результатам трех этапов является главным претендентом на победу в общем зачете кубка мира?
- Судя по цифрам - Дальмайер. Она всегда высоко, даже если не попадает в призы. Видно, что немка сегодня претендент номер один на победу.

Источник — Подробности

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.