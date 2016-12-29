Александр БИЛАНЕНКО: «Валя Семеренко рвется в бой»

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Тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Биланенко подвел итоги первой части сезона.

- Александр, Вы активно участвуете в стрелковой подготовке наших биатлонисток, сами были хорошим стрелком в бытность спортсмена. Неудачная стрельба Юлии Джимы – это следствие ее высоких показателей скорости? Или есть другие нюансы?

- Проблема, как по мне, в том, что Юля не привыкла стрелять на высоком пульсе.

- То есть ее организм еще не привык?

- Организм то привык, а она не совсем. Плюс Юля сейчас в гонке проводит меньше времени на огневом рубеже, это показывает статистика. С одной стороны это хорошо, но с другой… Если б она там проводила больше времени, то была бы возможность восстановить дыхание и отработать лучше. Но это все рабочие моменты. У нее все получится.

- Яна Бондарь вроде как и прогрессирует в стрельбе, но никак не выйдет на свой потенциальный уровень…

- Яна на тренировках все делает правильно, стрелять она умеет и делает все правильно. Возможно, ей не хватает соревновательного опыта.

- Выходит, что проблема Яны это психология?

- Скорее всего да. Я же вижу, как она работает и как она может стрелять. Но в гонках это пока не совсем получается.

- Настя Меркушина после триумфального четвертого этапа в эстафете как то сникла. Это прогнозируемый спад?

- У Насти еще все впереди. На данном этапе ее карьеры не стоит требовать с нее слишком много. У нее еще будут не совсем удачные гонки. Настя недавно перешла во взрослый биатлон и ей еще нужно время для адаптации.

- Валя Семеренко сейчас тренируется в Поклюке. Она готова вернуться в большой биатлон?

- То, что я вижу на тренировках в исполнении Вали - это хороший уровень. Видно, что Валентина постепенно возвращает прежние кондиции. Но окончательно сказать о ее готовности без официального старта сложно. Но по ней видно, что рвется в бой.

- Дарья Домрачева возвращается. Сможет бросить вызов мировым лидерам?

- Я ее видел на тренировках в Шушене в Норвегии. То, что я видел на огневом рубеже, говорит о том, что в стрелковом плане она давно готова к стартам. На лыжне я ее почти не видел, трудно судить о ее форме. Хотя, примеры говорят о том, что и после рождения ребенка можно демонстрировать высокие результаты.

- Кто из девушек по результатам трех этапов является главным претендентом на победу в общем зачете кубка мира?

- Судя по цифрам - Дальмайер. Она всегда высоко, даже если не попадает в призы. Видно, что немка сегодня претендент номер один на победу.

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