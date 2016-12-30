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Домрачева попала в предварительную заявку сборной на этап в Оберхофе

Сборная Беларуси огласила заявку на первый немецкий этап

  • 30.12.2016 17:50
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вошла в предварительную заявку сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Сборная Белоруссии:

женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола;

мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников.

Напомним, Домрачева пропустила предыдущий сезон из-за мононуклеоза, а начало нынешнего – из-за рождения дочери. 1 октября в семье Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена родилась дочь Ксения.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.

Источник — Sport.ua

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