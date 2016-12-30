На биатлонной базе сборной Украины отключили свет

Сьогодні, 28 грудня, з самого ранку працівники «Тернопільобленерго» відрізали від загальної мережі електропостачання біатлонну базу у Підгородньому.



Вже вкотре ситуація залишилися поза увагою спортивних обласних чиновників, які у той час піарилися під час нагородження кращих атлетів краю за 2016 рік.



На сполох вже вкотре вдарив відомий тернопільський біатлоніст Олександр Починок. Повернувшись у Тернопіль у другій половині дня, він намагався вияснити причини такого відключення. «Вкотре зауважу: на базі постійно живуть та тренуються юні спортсмени, які є членами збірних команд України, - зазначає пан Олександр. – Після відключення електроенергії, у приміщенні різко впала температура. Я багато разів намагався додзвонитися до начальнику управління фізкультури та спорту Тернопільської ОДА Віктора Мацикура. Та він жодного разу не взяв слухавки і пізніше не відзвонився. На жаль, цей чиновник вміє лишень піарити власну персону на темі біатлону у соцмережах. Про некомпетентність займаній посаді пана Мацикура я сьогодні заявив голові ОДА Степанові Барні.»



Вже під закінчення робочого дня Олександр Починок зумів зустрітися зі Степаном Барною, який пообіцяв вже завтра зранку допомогти увімкнути базу до електропостачання. Та гарантував ще два місяці режиму «без відключень» для вирішення всіх конфліктних питань.



У свою чергу голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук зазначив, що проблема у балансоутримувачі біатлонної бази у Підгородньому – обласній організації ФСТ «Колос». Її керівник Георгій Гунтік не шукає шляхів для діалогу щодо подальшої долі спортивного об’єкту, який сам утримувати не може. Сама ж обласна рада також не може виділити кошти на оплату за електроенергію приватній структурі, адже це заборонено законодавством.

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