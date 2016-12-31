Анна Кривонос стала чемпионкой Украины, выиграв гонку преследования

Вчера в с.Яворов Львовской области завершились соревнования в рамках чемпионата Украины. В последний день женщины и девушки выявили сильнейших в гонках преследования.



Чемпионкой страны стала Анна Кривонос, сумевшая, лучше соперниц приспособиться к порывистому ветру и, ограничившись тремя кругами штрафа, почти на минуту опередила победительницу спринта Надежду Белкину, которая допустила восемь промахов на рубеже. Тем самым Ана выполнила норматив мастера спорта. Поздравляем! Третьей финишировала Алла Гиленко, добывшая бронзу, даже несмотря на двухминутный штраф за непрохождение дополнительных 150 метров после промаха.



Преследование. Женщины. 10 км

1. Анна Кривонос (0+0+1+2) 33:58,7

2. Надежда Белкина (2+1+3+2) +56,2

3. Алла Гиленко (0+1+1+1) +3:01,4

4. Мария Кручова (0+2+3+2) +3:11,8

5. Кристина Ковалева (0+1+0+2) +3:55,9

6. Юлия Бригинец (2+2+3+1) +4:07,5



В соревнованиях девушек чемпионки спринта также не сумели защитить свою лидирующую позицию в гонке преследования. Причем в старшей возрастной группе Любовь Кипяченкова выиграла персьют, даже несмотря на два проваленных рубежа в стрельбе стоя, оказавшись быстрее Анастасии Цыгановой буквально на заключительных сотнях метров.



Преследование. Девушки. 7,5 км

1. Любовь Кипяченкова (1+1+4+4) 35:47,2

2. Анастасия Цыганова (0+0+3+2) +2,2

3. Наталья Дьячук (1+1+1+2) +56,6

4. Екатерина Свинаренко (0+2+2+2) +2:13,5

5. Диана Мизик (1+0+0+3) +2:53,7

6. Оксана Коваленко (2+3+3+3) +3:01,8



Преследование. Младшие девушки. 6 км (бег без оружия)

1. Татьяна Продан (2+1+3) 27:25,4

2. Алина Велигорская (3+1+2) +14,2

3. Ангелина Климова (2+2+2) +2:38,4

Источник — Федерация биатлона Украины

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