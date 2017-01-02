Пидручный не тренировался пару дней из-за простуды

кто-то хорошо НГ отметил

неужели запись в "трудовой книжке", что играл за Барселону, не стоит того, чтобы потеря...

ты погоди,скоро за виду и цыганкова возьмутся

Є шанс пограти в одній команді із зірками світового футболу, хоча би рік.Але тут підкрадається жа...