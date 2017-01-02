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Пидручный не тренировался пару дней из-за простуды

Капитан сборной Украины пропустил несколько тренировок из-за болезни

  • 02.01.2017 14:55
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telegraf.com.ua. Дмитрий Пидручный
© telegraf.com.ua. Дмитрий Пидручный

Биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный сообщил, что пропустил несколько дней тренировок из-за болезни.

«Самочуствие не очень, вирус подхватил какой-то, уже два дня температура и тошнота», – сказал Пидручный.

Напомним, следующий этап Кубка мира в Оберхофе начнется 5 января.

 

Источник — Подробности

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