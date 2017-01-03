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Оберхоф-2017. Обзор изменений в составах

Немецкий этап будет снежным и морозным

  • 03.01.2017 14:54
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biathlon.com.ua. Лаура Далмайер
© biathlon.com.ua. Лаура Далмайер

5 января в Оберхофе стартует четвертый этап кубка мира по биатлону. И сразу хорошие новости - впервые за несколько лет, немецкий этап будет снежным и морозным. Предлагаем вашему вниманию обзор изменений в составах основных сборных.

Украина

В женской команде Яна Бондарь выступит на кубке IBU в итальянском Мартелле, где пробежит две спринтерские гонки. В мужской команде на кубке IBU выступит Александр Жирный. По Дмитрию Пидручному смотреть будут врачи, так как он перенес небольшое заболевание.

Германия

В немецкой сборной самые значительные и неожиданные изменения. Франциска Пройсс не выступит на главном немецком этапе из-за простуды, а Лаура Далмайер побежит только масс-старт. Лидер немецкой сборной нацелилась на завоевание Большого хрустального глобуса и поэтому, вместе с тренерами, было решено, что ей необходимо пропустить несколько стартов, чтобы сохранить силы до конца сезона. Вместо них побегут сестры Хорхлер, являющиеся в данный момент лидерами общего зачета кубка IBU.

Франция

Симона Фуркада заменит Антонин Гигонна, победивший в индивидуальной гонке на последнем этапе кубка IBU. Женская сборная по-прежнему не заполняет полностью квоту и выставляет пятерых спортсменок.

Россия

В сборной России состав на январские этапы традиционно формируется по результатам первых трех этапах кубка мира и результатам кубка России. В этом году, вопреки правилам, в мужской состав были включены Дмитрий Малышко и Юрий Шопин, хотя по заработанным очкам должны были выступать Александр Логинов и Алексей Слепов. Так же в состав не вошел Евгений Гараничев. В женской команде сразу два новичка - Ульяна Кайшева и Ирина Услугина (Трусова), они заменят Шумилову, Загоруйко и Слепцову.

Норвегия

Тарьей Бё по-прежнему болеет и не может выйти на старт. Тирил Экхоф вынуждена пропустить Оберхоф из-за небольшой простуды, планирует вернуться в Рупольдинге.

Беларусь

В предварительный состав женской сборной вошла Дарья Домрачева.

Источник — Федерация биатлона Украины

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