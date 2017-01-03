Украинские фанаты биатлона: «В Чехии у нас хотели отобрать флаг»

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Игоря и Владимира Могильняков знают многие болельщики за пределами Украины. Ребята прославились тем, что во время гонки играют на трембите. Оба не только любители биатлона, но и музыканты. Кроме того, братья являются создателями фан-клуба капитана женской сборной Украины Елены Пидгрушной. Болельщики рассказали о приключениях на чешском этапе и о своем кумире.

- Игорь, перед этапом в Обергофе, всех интересует в каком состоянии сейчас Елена Пидгрушная? Ваша версия…

- После Нового года у нее все должно наладиться. Лена всегда переживает за свои результаты, она ко всему серьезно очень относится. Знаю, что она даже была зла на себя в некоторой степени. Но верим, что все получится.

- Почему в свое время объектом своих симпатий избрали именно Лену Пидгрушную?

- Как то так вышло, что то «ёкнуло» в один момент… Мы начали за нее болеть, когда у нее мало что получалось в биатлоне, тогда в команде звездой была Хвостенко, сестры Семеренко хорошо выступали. Возможно, нам где-то хотелось поддержать менее известную спортсменку. Я писал ей в соцсетях и даже не знал или она в основной команде! А потом в один прекрасный день мы вживую наблюдали, как наша Лена стала чемпионкой мира…

- А как познакомились с кумиром вживую?

- Мы как-то узнали, что она будет в Буковеле на закатке. Мы с братом - туда. Потом еще ее подвезли до Тернополя. А со временем «дружками» у нее на свадьбе были.

- За кого будете болеть, когда капитан завершит карьеру?

- За Диму Пидручного. Мечтаем, чтобы он, как и Лена стал чемпионом мира.

- Как съездили в Нове-Место? Чешский этап у вас тоже ассоциируется с шумным стадионом?

- Да, это уже круче, чем на топ этапах в Италии и Германии. Вообще, это была очередная прекрасная возможность встретится с друзьями-фанатами из Германии, Венгрии, России, чешскими волонтерами и нашими болельщиками, которых знали заочно. Радует факт, что наконец нас перестали плутать с Россией, как например, в 2012-ом году.

- Как у вас складываются отношения с российскими болельщиками?

- Раньше они ходили с флагами и кричали «Россия, Россия», а теперь с флагом на плечах тихонько на стадион заходят… Нас, кстати, хотели наказать за красно-черный флаг. Мы думаем это из-за того, что он часто попадал в трансляцию, и российская сторона на нас «кляузу» написала. Нас ждала после гонки полиция, потом подъехали люди в штатском. Но все обошлось. Они, правда, ограничили нас в ношении флага, но мы все равно проносили его. Мы даже помогали чешским полисменам «гуглить» флаг в интернете, ведь они не могли сами найти о нем информацию. Мы потом уже улыбались при встрече.

- Вы знакомы с иконой болельщицкого цеха Норбертом Штарком? Как он поживает?

- Каждый раз спрашивает, привезли ли мы трембиту. Она его завораживает. Мы как-то объяснили ему, что трембита это «мобилка» в горах. Она оповещает о рождении ребенка или смерти человека, о наступлении праздника. Ему было очень интересно. Мы с Штарком уже четвертый год подряд в одном отеле живем, общаемся с ним.

- А как провозите трембиту?

- Она раскладывается на три части, все просто.

- С такими колоритными инструментами на стадионе только вы?

- Французы и шведы используют различные дудки, но это не трембиты. Есть еще трубы.

- Я знаю, что вы на трибунах почти не сидите, стараетесь работать вдоль трассы…

- Да, на трибунах в основном мы пару минут, и разбегаемся по трассе. Хотя Лена Пидгрушная нам всегда с билетами на арену помогает. Поддержка биатлонисту важна именно по трассе, когда тяжело бежать. Потом после финиша многие благодарили за поддержку. Особенно в ней нуждаются, те, кто стартует с поздних номеров. Меня как-то после гонки тренер Велепец спросил, мол, а куда делся твой голос…

- Елене Пидгрушной, наверняка, по душе звучание трембиты…

- Она, как-то говорила, что это реально круто, когда стартуешь и звучит трембита… А для нас памятный момент, когда мы играли на ней во время награждения Елены на чемпионате мира в Нове-Место в 2013-ом. Вообще, Лена говорит, что мы реально «обезбашенные» так ездить и фанатеть.

- Как удалось сфотографироваться со звездными Фуркадами?

- Просто. Сказали, что мы тоже братья, пожелали им удачи в спринте и пообещали, что больше не будем их ловить для фото вдоль трассы. Они согласились.

- Дома удается посмотреть все гонки?

- Сейчас нет. Работаю лыжным инструктором и руководителем в ансамбле «Трембита». Часто бывает, что тренировка приходится на гонку, ничего не поделаешь. Пользуюсь по возможности текстовой онлайн трансляцией.

- Этап, который перенесли из Тюмени еще неизвестно где состоится, но ходили активные слухи что возможно даже в Беларуси… Поедете если таки там?

- Обязательно, мы уже договорились с нашими беларусскими друзьями болельщиками, очень бы хотелось, чтоб этап там прошел, мы даже в соцсетях соответственный хэштег создали. Так что ждем.

Источник — Подробности

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