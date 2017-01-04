Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Чувствую себя очень плохо, похудел, сил нет»

© biathlon.com.ua. Дмитрий Пидручный

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сообщил, что не сможет стартовать в Оберхофе из-за болезни.

«Чувствую себя очень плохо, последние дни почти ничего не ел, похудел, сил нет. Сегодня переехали в Оберхоф, меня хотели оставить в Австрии, но не было с кем. Завтра, скорее всего, поедем в клинику потому что ничего не помогает. О стартах в ближайшие дни можно и не думать»,- сказал биатлонист.

Пидручный подхватил вирус несколько дней назад во время тренировочного сбора в Австрии.

Источник — Подробности

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.