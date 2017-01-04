Оберхоф завалило снегом

Да, я согласен, что надо засветиься. Хорошо, что вмешался Калтвинцев-старший, а то последнее врем...

Для Андрюхи настало время час-пик. Если он не уйдёт сейчас, то он уже не уйдёт никогда и "вы...

Уважаемый Romonx (заметьте, без кавычек), в межсезонье ВСЕ спортивные издания (и наши, и иностран...

Это всё конечно интересно! !!! Но то что Андрею нужно уходить это факт понятен каждому. Кроме Сур...

Ярмоленко уже давно потерял мотивацию за Динамо!!! Суркису нужно его продавать и вложить деньги в...