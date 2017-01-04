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Оберхоф завалило снегом

Организаторы гонки обратились к болельщикам за помощью по уборке снега

  • 04.01.2017 13:39
  • 443 просмотров
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instagram.com/mdr_th
© instagram.com/mdr_th

Если в прошлые сезоны главный немецкий этап кубка мира страдал от отсутствия снега, и организаторам приходилось запасаться десятками тысяч кубометров в подземных хранилищах, то в этом году снега достаточно. Более того, организаторы не успевают его убирать и были вынуждены сегодня обратиться к болельщикам за помощью.

Завтра снегопад продолжится, а начиная с пятницы, ожидается хорошая биатлонная погода.

В четверг в Оберхофе стартуют гонки очередного этапа Кубка мирапо биатлону. Первыми пробегут спринт мужчины.

Источник — Федерация биатлона Украины

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