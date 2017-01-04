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ПИХЛЕР: «Если разговоры о допинге – правда, россиян нужно исключить»

Экс-тренер женской сборной России по биатлону прокомментировал доклад WADA

  • 04.01.2017 13:54
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postimees.ee. Вольфганг Пихлер
© postimees.ee. Вольфганг Пихлер

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что на Олимпийских играх 2014 года в Сочи его подопечные были «чистыми». Слова немецкого специалиста приводит агентство DPA.

Пихлер занимал должность главного тренера женской команды с 2011 по 2013 год. После этого он был назначен тренером одной из групп биатлонисток, в которую входили Ольга Зайцева, Екатерина Глазырина, Екатерина Шумилова и Яна Романова. Специалист покинул сборную России в 2014 году.

Международный союз биатлонистов (IBU) 22 декабря заявил о временном отстранении двух российских биатлонистов, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела на основе данных, представленных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. Позже выяснилось, что речь идет о Романовой и ее напарнице по команде Ольге Вилухиной.

«Я заявляю, что моя команда была «чистой», - сказал Пихлер. - Однако, если все разговоры о допинге окажутся правдой, то россияне должны сделать олимпийскую паузу, их стоит исключить. Конечно, в результате этих мер пострадают невиновные, но иные действия будут бессмысленными».

Источник — ТАСС

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