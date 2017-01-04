Состав спринта в Оберхофе и гонок в Мартеле

Завтра, 5 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап кубка мира. Мужчины выйдут на старт спринтерской гонки.
Спринт. Мужчины (15:15)
4. Виталий Кильчицкий
13. Артем Прима
25. Сергей Семенов
56. Владимир Семаков
98. Дмитрий Пидручный
Полный стартовый лист здесь
В итальянском Мартеле стартует четвертый этап кубка IBU. Спортсмены пробегут спринтерские гонки.
Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Андрей Доценко и сестры Дмитренко поехали на соревнования для военнослужащих, которые пройдут в Прибалтике, поэтому этот этап кубка IBU пропускают.
Спринт. Женщины (11:00)
1. Яна Бондарь
21. Надежда Белкина
36. Юлия Бригинец
85. Яна Пустовалова
95. Мария Кручова
Полный стартовый лист здесь
Спринт. Мужчины (14:00)
22. Александр Жирный
29. Виталий Труш
70. Антон Дудченко
90. Дмитрий Русинов
115. Денис Насыко
Полный стартовый лист здесь
Источник — Федерация биатлона Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.