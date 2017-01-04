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Состав спринта в Оберхофе и гонок в Мартеле

Завтра в Германии стартует пятый этап Кубка мира

  • 04.01.2017 20:01
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XSport
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Завтра, 5 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап кубка мира. Мужчины выйдут на старт спринтерской гонки.

Спринт. Мужчины (15:15)
4. Виталий Кильчицкий
13. Артем Прима
25. Сергей Семенов
56. Владимир Семаков
98. Дмитрий Пидручный

Полный стартовый лист здесь

В итальянском Мартеле стартует четвертый этап кубка IBU. Спортсмены пробегут спринтерские гонки.

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Андрей Доценко и сестры Дмитренко поехали на соревнования для военнослужащих, которые пройдут в Прибалтике, поэтому этот этап кубка IBU пропускают.

Спринт. Женщины (11:00)
1. Яна Бондарь
21. Надежда Белкина
36. Юлия Бригинец
85. Яна Пустовалова
95. Мария Кручова

Полный стартовый лист здесь

Спринт. Мужчины (14:00)
22. Александр Жирный
29. Виталий Труш
70. Антон Дудченко
90. Дмитрий Русинов
115. Денис Насыко

Полный стартовый лист здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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