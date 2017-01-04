Состав спринта в Оберхофе и гонок в Мартеле

Как думаешь если бы несколько крепких черных парней выталкивали белого, то наказание было бы таки...

Фри что ли?

В АПЛ он врятли потянет. Там по 2 игры в неделю, плюс игры на все праздники. Для наших это тяжело...

Самый дорогой не только украинский а самый дорогой в принципе

Проголосовал " он никогда не уйдет из Динамо" ибо ярмола ему верен