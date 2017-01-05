Оберхоф. Спринты, пасьюты и масс-старты. Превью этапа

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В четверг мужской спринтерской гонкой открывается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Этап состоится в немецком Оберхофе и растянется на четыре дня.

Sport.ua предлагает ознакомиться с превью предстоящего этапа.

Программа Оберхофа

На данном этапе пройдут гонки трех видов. Открывается программа спринтерскими гонками, далее идут гонки преследования и гонки с массовым стартом.

Позиции украинцев в топ-25 не очень стабильны, поэтому всем придется хорошо поработать, чтобы попасть в воскресные гонки.

Расписание:

Спринт 10 км, мужчины – 2017-01-05 – 15:15

Спринт 7.5 км, женщины – 2017-01-06 – 15:15

Гонка преследования 12.5 км, мужчины – 2017-01-07 – 12:30

Гонка преследования 10 км, женщины – 2017-01-07 – 15:40

Масс-старт 15 км, мужчины – 2017-01-08 – 13:30

Масс-старт 12.5 км, женщины – 2017-01-08 – 15:40

Сборная Украины

После первых трех этапов сезона тренерский штаб уже может делать кое-какие выводы по форме и результатам спортсменов.

Больших изменений в нашей команде нет – Яна Бондарь и Александр Жирный отправлены выступать на Кубок IBU.

Однако возник второй вопрос – болезнь Дмитрия Пидручного. Да, Дима заявлен в сегодняшний спринт, но в каком он физическом состоянии, остается только гадать.

Пидручный получил последний стартовый номер в нашей команде и общий 98-й в гонке, видимо, чтобы каши не испортить.

Также стало известно, что Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Андрей Доценко и сестры Дмитренко поехали на соревнования для военнослужащих, которые пройдут в Прибалтике. На Оберхоф они не претендовали все равно.

Остальные сборные

Самая главная новость – возвращение Дарьи Домрачевой. Белорусская прима возвращается в большой спорт спустя три месяца после рождения ребенка. Наверное, ожидать «взрыва» сразу не стоит, упор наверняка будет сделан на чемпионат мира, но понаблюдать за Дашей будет интересно.

Традиционно продолжаются непонятки с российской командой. Кого-то дисквалифицируют, отстраняют. Кажется, россияне уже и сами запутались, кто из их спортсменов «чистый». Этап в Оберхофе пропустят Гараничев, Логинов, Слепцова, Шумилова и Загоруйко – не из-за допинга, а по решению тренерского штаба.

Лаура Дальмайер решила дать шанс преследовательницам вернуться в борьбу за Большой хрустальный глобус. Лидер общего зачета решила пропустить спринт и, соответственно, гонку преследования, выступив только в масс-старте.

Не выступит на этапе и немка Пройсс, которая заболела.

По разным причинам не стоит ожидать в Оберхофе Симона Фуркада, Тирил Экхофф, Тарьея Бё.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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