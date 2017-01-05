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Мартелл 2016. Результаты женской спринтерской гонки

Надежда Белкина финишировала девятой

  • 05.01.2017 13:21
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Четвертый этап Кубка IBU в итальянском Мартелле встретил биатлонистов неприветливой ветреной погодой. Участницам спринта у женщин на огневых рубежах приходилось бороться с порывами, из-за чего многие девушки допускали много ошибок и проводили длительное время на рубеже.

Развязка гонки получилась довольно неожиданной. Австрийская биатлонистка Фабиен Хартвегер сумела воспользоваться несколько стихшим к последним стартовым номерам ветром, чисто закрыла обе мишени и на финише на 14 секунд опередила лидировавшую до этого Светлану Слепцову, которая закончила гонку с двумя кругами штрафа.

Кроме австрийки, еще только две девушки из 99-ти финишировавших участниц сумели похвастать стопроцентной стрельбой. Это француженка Жюли Симон, которую два нуля в стрельбе вывели на бронзовую ступень подиума, а также выступающая сейчас за Молдову Снежана Тисеева.

Среди украинок лучший результат у Надежды Белкиной, которая при двух промахах сумела войти в десятку лучших. Также две ошибки и 26-й результат у Юлии Бригинец. Еще две украинки, Яна Бондарь и Яна Пустовалова не смогли набрать кубковых очков. Причем Бондарь, показав очень высокую скорость (2-е время чистого бега), при шести промахах финишировала 41-й.

1. Фабиен Хартвегер (0+0) 24:00.8
2. Светлана Слепцова (1+1) +14.4
3. Жюли Симон (0+0) +26.8
...
9. Надежда Белкина (1+1) +1:14.9
26. Юлия Бригинец (0+2) +2:29.7
41. Яна Бондарь (2+4) +3:09.1
53. Яна Пустовалова (3+1) +4:04.6

Источник — Федерация биатлона Украины

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