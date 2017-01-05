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Антон ШИПУЛИН: «Всем интересно, кто виноват»

Российский биатлонист - о проблеме допинга в спорте

  • 05.01.2017 14:34
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Олимпийский чемпион Антон Шипулин на вчерашней встрече биатлонистов в Оберхофе призвал не делать поспешных выводов по поводу темы употребления допинга в России.

Накануне Мартен Фуркад на неформальной встрече спортсменов призывал бойкотировать этапы Кубка мира в знак протеста против России, но не получил одобрения.

- Мартен Фуркад начал спортивное заседание, - приводит matchtv.ru слова Шипулина. - Сначала много говорили с заместителем международной федерации Николь Реш, очень много вопросов было адресовано ей о допинге, докладе Макларена.

Потом начались обсуждения. Понимаю, что у большинства спортсменов, как и у нас, остается больше вопросов, чем ответов.

Всем очень интересно, кто виноват, кто прав и насколько полноценно идет расследование.

После того как поговорили с Николь, я взял слово и попытался призвать спортсменов к тому, чтобы не было поспешных выводов, чтобы дождались окончательных решений.

Источник — Матч ТВ

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