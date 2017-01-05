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Россиянка Аввакумова перешла в сборную Южной Кореи

Биатлонистка выйдет на старт под новым флагом уже 7 января

  • 05.01.2017 15:41
  • 404 просмотров
  • 2 комментария
Метки
buchin-sport.ru
© buchin-sport.ru

Перед началом нового биатлонного сезона в СМИ появилась новость о том, что двое российских биатлонистов Екатерина Аввакумова и Тимофей Лапшин могут сменить гражданство и выступать за сборную Южной Кореи. Сегодня появилась официальная информация, что Екатерине удалось уладить все необходимые дела, и теперь спортсменка будет представлять Южную Корею на международных стартах.

Сама Екатерина признается, что в связи с оформлением всех документов времени на тренировки было катастрофически мало, поэтому сейчас её главной целью является подготовка к ближайшей гонке – женскому спринту на Кубке IBU, который пройдет 7 января в итальянском Мартелле.

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 05.01.2017 16:07
    +2
    А чому не в Північну, вона ж вам ближча по духу
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 05.01.2017 16:10
    +1
    Можу у неї алергія на мельдоній?
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