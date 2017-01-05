Оберхоф. Эберхард выигрывает спринт, Семенов - 14-й

Большой биатлон вернулся после рождественской и новогодней паузы в Оберхофе. И мужской спринт четвертого этапа Кубка мира в полной мере порадовал любителей интриги и неожиданностей. Один только факт, что Мартен Фуркад впервые в сезоне не попал не только на подиум, но даже в цветочную церемонию чего стоит!



Вторую победу в карьере одержал Юлиан Эберхард. Обладающий высокой скоростью австриец, он в такой же степени непредсказуем на огневом рубеже, но уж если со стрельбой все складывается, то хороший результат гарантирован. Так получилось и в этот раз: идеальной стрельбы не получилось, но поскольку многие лидеры промахивались неоднократно, то с одним промахом Эберхард на 10 секунд опередил серебряного призера. Кстати, все 10 лучших результатов Юлиана в карьере показаны именно в спринтерских гонках.



Второе место, также с одним промахом, занял Михал Шлезингр, и для чеха это тоже знаковый результат, поскольку на подиум в личных гонках Кубка мира он не поднимался уже почти год, когда финишировал третьим в персьюте также первого посленовогоднего этапа, проходившего тогда в Рупольдинге.



И очень красивая борьба шла за бронзу между двумя партнерами по итальянской сборной. Стартовавший значительно позже Лукас Хофер до последних метров претендовал на то, чтобы подвинуть с подиума Доминика Виндиша, но на финише ему не хватило 0,1 секунды в первую очередь из-за ухудшившихся условий трассы для поздних стартовых номеров.



Рядом неплохих показателей отметились и украинцы. Сергей Семенов продемонстрировал, что, наконец, приближается к своим лучшим образцам прошлых сезонов и сегодня, даже несмотря на два промаха, он сумел финишировать 14-м. Минус одна ошибка и цветочная церемония становилась реальностью. Третий для себя результат в карьере Кубка мира показал Виталий Кильчицкий и второй Владимир Семаков. В итоге ребята с 23-м и 28-м местами не только завоевали ценные кубковые очки, но и обеспечили достойный результат в Кубке наций, подстраховав приболевшего капитана Дмитрия Пидручного. Артем Прима продемонстрировал лучший в команде ход по дистанции, но крайне неудовлетворительно отработал на рубеже: 5 промахов отбросили его на итоговую 57-ю позицию.



А что же Фуркад? Лидер Кубка мира в целом был на высоте, и при нормальной стрельбе снова претендовал на победу. Но три (!) промаха в стойке отправили Мартена на 8 место! Впрочем, и этот результат лишь укрепил позиции француза в общем зачете, поскольку Йоханнес Бё пропустил гонку из-за болезни, а Антон Шипулин с теми же тремя кругами штрафа финишировал 24-м. И теперь Фуркад опережает последнего уже на 175 очков. Лучший из украинцев в общем зачете Дмитрий Пидручный, идущий 23-м. Но уже завтра знамя лидерства в команде может перехватить Сергей Семенов, идущий 26-м и отстающий от партнера по сборной на 10 пунктов.



В Кубке наций Украина сохранила седьмую позицию, более того увеличив отрыв от идущих следом швейцарцев. Лидирует здесь по-прежнему французская сборная.



Завтра в Оберхофе на старт спринта выйдут женщины.



1. Джулиан Эберхард (1+0) 27:26.8

2. Михал Шлезингр (0+1) +10.8

3. Доминик Виндиш (0+1) +40.3

...

14. Сергей Семенов (0+2) +1:09.5

23. Виталий Кильчицкий (1+0) +1:33.7

28. Владимир Семаков (2+0) +1:40.1

56. Артем Прима (2+3) +2:28.11

Источник — Федерация биатлона Украины

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