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Оберхоф. Стартовый состав женской спринтерской гонки

Завтра в Германии продолжится четвертый этап Кубка мира

  • 05.01.2017 19:27
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biathlon.com.ua. Юлия Журавок
© biathlon.com.ua. Юлия Журавок

Завтра, 6 января, в немецком Германия Оберхофе продолжится четвертый этап кубка мира. Женщины выйдут на старт спринтерской гонки.

Спринт. Женщины (15:15)
14. Юлия Журавок
32. Елена Пидгрушная
43. Юлия Джима
69. Ирина Варвинец
89. Анастасия Меркушина

Полный стартовый лист здесь (pdf)

Источник — Федерация биатлона Украины

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