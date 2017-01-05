Оберхоф. Стартовый состав женской спринтерской гонки

Завтра, 6 января, в немецком Германия Оберхофе продолжится четвертый этап кубка мира. Женщины выйдут на старт спринтерской гонки.
Спринт. Женщины (15:15)
14. Юлия Журавок
32. Елена Пидгрушная
43. Юлия Джима
69. Ирина Варвинец
89. Анастасия Меркушина
Полный стартовый лист здесь (pdf)
Источник — Федерация биатлона Украины
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