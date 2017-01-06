Cергей СЕМЕНОВ: «Метель прибавила проблем»

© biathlon.com.ua. Сергей Семенов

Выступление в спринте в Оберхофе прокомментировал лидер сборной Украины Сергей Семенов.

- Сергей, многие биатлонисты посыпались уже на лежке, ты отстрелялся на ноль... Пронесло?

- Для меня было приятно соревноваться на настоящем снегу, хотя метель немного прибавила проблем на перестрелке. На самом деле ветер был, но такой что с ним можно было бороться. Ошибки на стойке это оберхофская погода или другой фактор? ответственность за промахи полностью беру на себя. Старался стрелять в ритме, но в таких условиях нужно было стрелять наверняка.

- Проблему с ногой уже удалось решить? Или все еще есть дискомфорт?

- Самое приятное в сегодняшней гонке, что это первый старт в сезоне, когда я добрался до финиша с рабочими ногами! Надеюсь, мы нащупали решение.

В спринтерской гонке в Оберхофе украинский биатлонист финишировал на 14 позиции. Семенов является бронзовым призером чемпионата мира в этой дисциплине.

Источник — Подробности

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.