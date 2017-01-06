Владимир СЕМАКОВ: «Два раза я ошибся сам»

Свое выступление в спринте в Оберхофе прокомментировал украинский биатлонист Владимир Семаков.
«Ветер лежа был как на пристрелке, ошибся два раза сам. Стоя то же никаких неприятностей, просто работал аккуратно. Сегодня с ветром повезло.
Свежий снег не помешал, сервис-группа приготовила лыжи замечательно. Плюс бежал в хорошей группе с сильными соперниками. Своим выступлением доволен»,- отметил спортсмен.
Владимир Семаков показал в спринте 28-е время. Биатлонист допустил два промаха на первом огневом рубеже. На предыдущем мировом єтапе спортсмен не стартовал. Семаков представлял Украину в кубке ІBU.
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