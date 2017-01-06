Виталий КИЛЬЧИЦКИЙ: «Прима и Семаков показали неплохой ход»

Украинский биатлонист Виталий Кильчицкий прокомментировал выступление в спринтерской гонке на четвертом этапе в Обергофе.
- Виталий, насколько сильно сегодня в гонку вмешалась погода? Не часто в Обергофе так снежит...
- На пристрелке снег и ветер еще сильнее были. Вообще, получилось так, что первые номера топтали трассу для более поздних. Рад, что сервис группа сумела хорошо подготовить лыжи для непростой погоды.
- У тебя хороший стрелковый результат. Один промах для такого ненастья это почти подвиг, такие мастера мазали.
- На лежке старался аккуратно сработать, на стойке уже действовал по ситуации.
- С одним махом сегодня можно было побороться и за десятку?
- В принципе да, но тренер еще на австрийском сборе сказал, что ходом сейчас будет тяжело. Хотя и Артем Прима и Володя Семаков неплохой ход показали. Радует, что команда неплохо готова как на этот период.
- После шумной арены в Ново Место в Обергофе было полегче?
- Здесь тоже много болельщиков, на трассе слышал и украинских. Жаль, что мы не смогли поблагодарить их после гонки, очень спешили в отель. Но завтра у нас тренировка с 9.30 до 12, так что можем встретиться.
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