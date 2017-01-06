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Оберхоф. Женская спринтерская гонка. LIVE в 15:15

Текстовая онлайн-трансляция гонки Кубка мира на Sport.ua

  • 06.01.2017 13:06
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Оберхоф. Женская спринтерская гонка. LIVE в 15:15

Женской спринтерской гонкой в Оберхофе продолжится этап Кубка мира по биатлону.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию этой гонки. Начало гонки в 15:15! Болеем вместе!

Стартовые номера украинок:

14. Юлия Журавок
32. Елена Пидгрушная
43. Юлия Джима
69. Ирина Варвинец
89. Анастасия Меркушина

Онлайн-трансляцию смотрите на UA:Перший.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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