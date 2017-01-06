Оберхоф. Женская спринтерская гонка. LIVE в 15:15

Женской спринтерской гонкой в Оберхофе продолжится этап Кубка мира по биатлону.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию этой гонки. Начало гонки в 15:15! Болеем вместе!
Стартовые номера украинок:
14. Юлия Журавок
32. Елена Пидгрушная
43. Юлия Джима
69. Ирина Варвинец
89. Анастасия Меркушина
Онлайн-трансляцию смотрите на UA:Перший.
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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