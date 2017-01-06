Оберхоф. Женская спринтерская гонка. LIVE в 15:15

А чемпионат Казахстана на уровне с АПЛ!

Загнул конечно Хотя,если в Украинском футболе будет идти всё так,как идёт сейчас,через пару л...

С Шахтером ,Серега ,вы боролись более чем удачно и при Рамосе и при Маркевиче ,а вот Киеву вы пос...

В таком деле главное адаптация и психология, если ему дадут шанс то я думаю он там не надолго )

Ух если бы заиграл! Для сборной это просто необходимо!