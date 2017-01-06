Оберхоф. Коукалова выиграла спринт, Пидгрушная - седьмая

Что-то много с кем у нее не идет. А если не идет, может и уровень ее средний? А не космический ка...

Да что вы говорите?! А с чего ж у вас "пиндосский" флажок, а? И что значит "в отли...

Ну не Габон ведь. Моя страна - это Украина в отличие от "вашей," Клод Лемьё.