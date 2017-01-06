Оберхоф. Коукалова выиграла спринт, Пидгрушная - седьмая

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, завершилась женская спринтерская гонка. Победу в ней праздновала чешка Габриэла Коукалова. Лучшая из украинок, Елена Пидгрушная, финишировала с 7-м временем. Наш портал провел текстовую трансляцию гонки.
1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 22.28,5 (0).
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +21,3 (2).
3. Мари Дорен-Абер (Франция) +24,0 (1).
4. Анаис Шевалье (Франция) +30,6 (0).
5. Марен Хаммершмидт +35,9 (0).
6. Доротея Вирер (Италия) +46,8 (0).
7. Елена Пидгрушная (Украина) +51,3 (0).
8. Магдалена Гвиздонь (Польша) +56,4 (0).
9. Селия Эмони (Франция) +1.02,5 (2).
10. Шардин Слоф (Швеция) +1.12,9 (0)...
15. Юлия Джима (Украина) +1.28,0 (2)
19. Анастасия Меркушина (Украина) +1.30,20 (0)
55. Юлия Журавок (Украина) +2.46,90 (1)
56. Ирина Варвинец (Украина) +2.47,80 (1)
Полные результаты - здесь.
Источник — Sport.ua
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