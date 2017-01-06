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Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Чувствую себя лучше»

Капитан сборной Украины рассказал о состоянии здоровья

  • 06.01.2017 18:38
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Вiathlоn.com.ua. Дмитрий Пидручный
© Вiathlоn.com.ua. Дмитрий Пидручный
Биатлонист Дмитрий Пидручный, 25-летний капитан сборной Украины рассказал о своем самочувствии после болезни и сроках возвращения в «боевой строй»:
 
- Чувствую я себя уже лучше, сегодня даже тренировался с лыжами и стрельбой, вчера крутил велосипед. Вроде бы все хорошо, есть определенная тяжесть после этих нескольких дней, когда просто лежал.
 
Что касается моих стартов, то пока тяжело загадывать. Возможно, на этот масстарт (8 января, 13:30), я и выйду попробовать.

Источник — Xsport

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