Кубок мира и Кубок IBU. Стартовые составы субботних гонок

7 января, в немецком Оберхофе продолжится четвертый этап кубка мира. Спортсмены пробегут две гонки преследования. Напоминаем, что по результатам спринта и преследования 5 лучших спортсменов, не входящих в ТОП25 общего зачета, попадут в масс-старт.

Преследование. Мужчины (12:30)

14. Сергей Семенов +1:10

23. Виталий Кильчицкий +1:34

28. Владимир Семаков +1:40

57. Артем Прима +2:28

Преследование. Женщины (15:40)

7. Елена Пидгрушная +0:51

15. Юлия Джима +1:28

19. Анастасия Меркушина +1:30

55. Юлия Журавок +2:47

56. Ирина Варвинец +2:48



В итальянском Мартеле продолжается четвертый этап кубка IBU. Спортсмены снова пробегут спринтерские гонки.

Спринт. Женщины (11:00)

20. Юлия Бригинец

29. Надежда Белкина

40. Яна Бондарь

76. Мария Кручова

100. Яна Пустовалова

Спринт. Мужчины (14:00)

26. Виталий Труш

37. Александр Жирный

71. Антон Дудченко

93. Дмитрий Русинов

120. Денис Насыко

Источник — Федерация биатлона Украины

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