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Кубок мира и Кубок IBU. Стартовые составы субботних гонок

В Оберхофе состоятся гонки преследования

  • 06.01.2017 20:50
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7 января, в немецком Оберхофе продолжится четвертый этап кубка мира. Спортсмены пробегут две гонки преследования. Напоминаем, что по результатам спринта и преследования 5 лучших спортсменов, не входящих в ТОП25 общего зачета, попадут в масс-старт.

Преследование. Мужчины (12:30)
14. Сергей Семенов +1:10
23. Виталий Кильчицкий +1:34
28. Владимир Семаков +1:40
57. Артем Прима +2:28

Преследование. Женщины (15:40)
7. Елена Пидгрушная +0:51
15. Юлия Джима +1:28
19. Анастасия Меркушина +1:30
55. Юлия Журавок +2:47
56. Ирина Варвинец +2:48

В итальянском Мартеле продолжается четвертый этап кубка IBU. Спортсмены снова пробегут спринтерские гонки.

Спринт. Женщины (11:00)
20. Юлия Бригинец
29. Надежда Белкина
40. Яна Бондарь
76. Мария Кручова
100. Яна Пустовалова

Спринт. Мужчины (14:00)
26. Виталий Труш
37. Александр Жирный
71. Антон Дудченко
93. Дмитрий Русинов
120. Денис Насыко

Источник — Федерация биатлона Украины

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