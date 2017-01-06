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КОУКАЛОВА: «Чистый ли Шипулин? В этой команде я не верю никому»

Лидер сборной Чехии - о допинговых проблемах России

  • 06.01.2017 23:36
  • 600 просмотров
  • 7 комментария
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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поделилась мнением насчет ужесточения наказания за применение допинга.

«Я лично не принимала участия в собрании спортсменов по поводу допинга, но полностью поддержала эту инициативу. Мы выбрали нашим представителем Михала Шлезингра, а также проводили много встреч внутри нашей команды и советовались с нашим президентом Иржи Хамзой.

Мне бы хотелось сказать, что, когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться.

– Люди или команды?
– Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге.

У меня не много информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно. Может быть, компромиссным вариантом было бы отобрать по одному-два места в Кубке мира в наказание за массовое употребление допинга. Это было бы справедливо.

– А вы не пробовали ознакомиться с позицией России? Например, слышали, что сказал на собрании Шипулин?
– Нет, я не знаю ничего о его позиции.

– Но вы верите, что он чистый спортсмен?
– В этой команде я не верю уже никому, извините», – сказала Коукалова.

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 06.01.2017 23:50
    +10
    Команда - это мелочи, там всей стране верить нельзя как минимум последнюю сотню лет.
    Ссылка
    checna-ebet-russia-2
      checna-ebet-russia-2, 07.01.2017 00:22
    +3
    В публичном доме девственниц нет. Как ни ищи. В этой сборной все пидерасы.
    Ссылка
    Вячеслав Антонов
    online
      Вячеслав Антонов, 07.01.2017 00:35
    -3
    Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге.
    ______________
    А как на счёт сборной США?По многим видам спорта.Первые среди допинга.Я уже не говорю про НХЛ,там вообще не проверяют.
    Ссылка
    Вячеслав Антонов
    online
      Вячеслав Антонов, 07.01.2017 00:38
    -2
    Вячеслав Антонов, 07.01.2017 00:35
    Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге.
    ______________
    А как на счёт сборной США?По многим видам спорта.Первые среди допинга.Я уже не говорю про НХЛ,там вообще не проверяют.
    Точнее проверяют но формально!И НБА тоже.Там быстро голову оторвут,контракты слишком большие,что бы проверять на какой то допинг
    Ссылка
    Вячеслав Антонов
    online
      Вячеслав Антонов, 07.01.2017 00:40
    -2
    Сборная США вечный чемпион ОИ по баскету!Пусть проверят их звезд на допинг.
    Ссылка
    Вячеслав Антонов
    online
      Вячеслав Антонов, 07.01.2017 00:45
    -1
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешало американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс принимать запрещенные вещества в терапевтических целях. Соответствующие документы во вторник, 13 сентября, опубликовала хакерская группа Fancy Bear.

    Согласно документам, Серене Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах было разрешено употреблять запрещенные вещества оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. Ее старшая сестра Винус в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах получила разрешение на прием преднизона, преднизолона, триамцинолона и формотерола. Диагнозы, из-за которых спортсменки получили разрешения от WADA, в документах не сообщаются.
    Ссылка
    Вячеслав Антонов
    online
      Вячеслав Антонов, 07.01.2017 00:45
    0
    https://fancybear.net/
    Ссылка
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